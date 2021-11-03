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TIMETURK / EKONOMİ / Çip krizinden Apple da etkilendi: iPad üretimi yarı yarıya düşürüldü

Çip krizinden Apple da etkilendi: iPad üretimi yarı yarıya düşürüldü

Teknoloji devi Apple, çip krizini çözmek ve iPhone 13 üretimi, artırmak için iPad üretimini yarı yarıya azalttı.

1 Saat Önce
2021-11-03 12:16:05
Çip krizinden Apple da etkilendi: iPad üretimi yarı yarıya düşürüldü

Apple, iPad üretiminin şirketin Eylül-Ekim ayları için ilk planlarına göre yüzde 50 düştüğünü bildirdi.

iPad parçaları, eski sürümlerdeki yongalarla birlikte yeni iPhone 13'ün üretimi için yeniden kullanıldı.

Şirketin ayrıca yeni sürümlerine öncelik verdiği biliniyor ve yeni iPhone 13, Apple'ın gözdesi durumunda bulunuyor.

Apple'ın web sitesine göre, tüketicilerin yeni bir iPad almak için şu anda 6 haftaya kadar beklemesi gerekiyor.

Apple'ın artan çip sıkıntısıyla başa çıkmak için iPhone 13 üretimini önümüzdeki tatil sezonunda önceki 90 milyon hedefinden 10 milyon adede kadar düşürmeyi planladığı belirtiliyor.

DAHA ÖNCE DE PARÇALAR İPHONE 12 İÇİN KULLANILMIŞTI

Geçen yıl firma, COVID-19 salgını sırasında tedarik zinciri sorunları yaşanırken ürünü desteklemek için bazı iPad parçalarını iPhone 12'ye taşımıştı.

ARZ AKSAKLIKLARI SÜRECEK

Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz günlerde, arz aksaklıklarının etkisini kabul ederek, şirketin Temmuz-Eylül dönemi gelirinin,sektör genelinde silikon kıtlığı ve COVID-19 ile ilgili üretim kesintileri nedeniyle beklentilerin 6 milyar dolar altında olduğunu söyledi.

Cook dördüncü çeyrekte etkinin daha da kötü olabileceğini de sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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