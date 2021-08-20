DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

RTÜK'ten 'AB fonu' açıklaması
Melis Minkari kimdir? Melis Minkari kaç yaşında, nereli?
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Perinçek: Afganistan'a çağdaşlık Taliban'la gelecek
KPSS ÖABT puanı ne zamana kadar geçerli? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
Fatima Esmat Yeni Markası Auoraamour Hakkında Konuştu
Eylül'de ek atama olur mu? 2020 KPSS ÖABT puanı ek atamada geçerli olur mu?
Çip krizi Volkswagen'in en büyük fabrikasını vurdu
UNICEF : İklim krizi bir çocuk hakları krizidir
İngiltere: Söz verdiğimiz herkesi Afganistan'dan çıkaramayacağız
Bakan Varank'tan milli işlemci Çakıl ile ilgili açıklama
Sakatlanan Arda Turan'ın durumu belli oldu
2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar?
Darbe karşıtı PDF: Mayınlı tuzakla Myanmar ordusundan 50 kişi öldürüldü
Statlarda PCR testi (korona testi) zorunlu mu? Lig maçlarında covid testi zorunlu mu?

TIMETURK / EKONOMİ / Çip krizi Volkswagen'in en büyük fabrikasını vurdu

Çip krizi Volkswagen'in en büyük fabrikasını vurdu

Çip tedarik sıkıntısı küresel otomotiv devlerini teker teker üretim arasına zorluyor. Ford ve Toyota'nın ardından Volkswagen de çip krizi nedeniyle üretim planlamasında değişikliğe gitti.

52 Dakika Önce
2021-08-20 17:46:52
Çip krizi Volkswagen'in en büyük fabrikasını vurdu

60 bin kişiyle dünyanın en fazla istihdam sağlayan otomotiv üretim tesisi olan Volkswagen Wolfsburg tesisi gelecek hafta tek vardiyayla sadece Pazartesiden Cuma'ya çalışacak.

Gruba en fazla kâr sağlayan şirket olan Audi ise çip tedarikinin hala kırılgan ve dalgalı olması nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasında yaz tatilini bir hafta uzatacak.

Bu kararla Volkswagen, son dönemde çip krizi nedeniyle üretime yeniden ara vermek zorunda kalan otomotiv devleri arasına girdi.

Toyota Eylül ayı için küresel üretimini ilk tahminine göre yüzde 40 oranında azaltma kararı almıştı.

Daha önce Eylül küresel üretimini 900 bin aracın biraz altı olarak öngören Toyota bu tahminini çip krizi sebebiyle yaklaşık 500 bine indirdi.

Toyota'nın Adapazarı'ndaki fabrikasında da çip arzında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla üretimin geçici olarak durdurulması kararı verilmişti.

Bloomberg'e konuşan şirket sözcüsüne göre, fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime ara verecek.

Daha önce Ford da Köln tesisinde ara verileceğini duyurmuştu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş