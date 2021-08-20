Çip krizi Volkswagen'in en büyük fabrikasını vurdu

Çip tedarik sıkıntısı küresel otomotiv devlerini teker teker üretim arasına zorluyor. Ford ve Toyota'nın ardından Volkswagen de çip krizi nedeniyle üretim planlamasında değişikliğe gitti.

60 bin kişiyle dünyanın en fazla istihdam sağlayan otomotiv üretim tesisi olan Volkswagen Wolfsburg tesisi gelecek hafta tek vardiyayla sadece Pazartesiden Cuma'ya çalışacak.

Gruba en fazla kâr sağlayan şirket olan Audi ise çip tedarikinin hala kırılgan ve dalgalı olması nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasında yaz tatilini bir hafta uzatacak.

Bu kararla Volkswagen, son dönemde çip krizi nedeniyle üretime yeniden ara vermek zorunda kalan otomotiv devleri arasına girdi.

Toyota Eylül ayı için küresel üretimini ilk tahminine göre yüzde 40 oranında azaltma kararı almıştı.

Daha önce Eylül küresel üretimini 900 bin aracın biraz altı olarak öngören Toyota bu tahminini çip krizi sebebiyle yaklaşık 500 bine indirdi.

Toyota'nın Adapazarı'ndaki fabrikasında da çip arzında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla üretimin geçici olarak durdurulması kararı verilmişti.

Bloomberg'e konuşan şirket sözcüsüne göre, fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime ara verecek.

Daha önce Ford da Köln tesisinde ara verileceğini duyurmuştu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.