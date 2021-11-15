Çip krizi giderek derinleşiyor: Shoowroomlarda sergilenecek araç kalmadı

Otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan çiplerin tedarik edilememesi üretimleri aksattı. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin Twitter’dan paylaştığı showroom fotoğrafları dikkat çekti.

Pandemi, kur artışı ve çip krizi son zamanlarda otomotiv sektöründe de bilinmezliklerle dolu bir süreci yaşamamıza sebep oldu. Pandeminin ilk aylarından bu yana sektörde hâkim olan çip krizi ile pek çok köklü otomotiv üreticisinin yaşadığı aksaklıklardan bahsetmiştik. Ancak gazeteci Emre Özpeynirci'nin bugün Twitter hesabından paylaştığı boş showroom fotoğrafları, yaşanan krizin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yılın başlarında toparlandığı düşünülen otomotiv piyasasında son aylarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aksaklıklar yaşanmaya başladı. Bu yılın ilk 6 ayında yaşanan yükseliş, son 4 ayda ciddi bir oranda gerilemeye başladı. Bu şekilde devam ederse otomotiv piyasasının önümüzdeki 11 ay sonra, 2020'nin ilk ayları ile neredeyse eşitleneceği düşülüyor.

SERGİLENECEK ARAÇ KALMADI

Sektörde yaşanan kriz sonucunda araç tedariğinde yaşanan problemler, birçok markanın showroomunda sergileyecek araçlarının bile kalmamasına sebep oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin ifade ettiğine göre bazı bayiler showroomlarının boş kalmaması için 2. el otomobilleri, bazıları ise teslimatı beklenen araçları sergiliyor.

Yetkililer, uzun zamandır showroomların hiç bu kadar boş kalmadığını ifade ediyor. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin “30 yıl önceki günlerimiz geldi gözümün önüne, o zamanlar böyle showroomlar da yoktu araçlar markaya gelmeden önce TIR üzerinde satardık. Bazen araçlar bayiiye gelene kadar bile 2-3 satış görürdük” dedi. Özpeynirci bugün yaşadığımız durumun otomobillerin 30 yıl önceki gibi çok sattığı için değil küresel çip krizinden kaynaklanan problemlerden dolayı olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Webtekno

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.