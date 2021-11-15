DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İranlı Bakan duyurdu: Türkiye ile anlaştık, yakında müzakereleri başlatacağız
Ayva çekirdeği jeli siyah nokta oluşumunu önlüyor
Elmalı Davası’nda anne ve üvey baba beraat etti
Düzenli bir çocuk yetiştirmek için...
Puf puf kabaran poğaçaların sırrını bulduk!
CHP'de bir taciz skandalı daha
Kömür yardımı başvuru ekranı | Kömür yardımı nasıl ve nereden alınır? Yakacak yardımı 2021-2022 başvurusu...
Karadeniz’de sular ısınıyor: Savaşın ayak sesleri...
Demokratik Alevi Dernekleri: CHP Aleviler’den özür dilemeli
EBA seminer programı nasıl girilir? EBA seminer programı nedir? EBA öğretmen seminerleri canlı yayın giriş
ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuktan oluşan sivillerin öldüğünü ilk kez kabul etti
Demirtaş: Solcular seçim kampanyasını nasıl örgütleyecek?
Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
Emtia piyasasında fiyatlarda hızlı yükseliş
Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimdir?

TIMETURK / EKONOMİ / Çip krizi giderek derinleşiyor: Shoowroomlarda sergilenecek araç kalmadı

Çip krizi giderek derinleşiyor: Shoowroomlarda sergilenecek araç kalmadı

Otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan çiplerin tedarik edilememesi üretimleri aksattı. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin Twitter’dan paylaştığı showroom fotoğrafları dikkat çekti.

2 Saat Önce
2021-11-15 12:24:12
Çip krizi giderek derinleşiyor: Shoowroomlarda sergilenecek araç kalmadı

Pandemi, kur artışı ve çip krizi son zamanlarda otomotiv sektöründe de bilinmezliklerle dolu bir süreci yaşamamıza sebep oldu. Pandeminin ilk aylarından bu yana sektörde hâkim olan çip krizi ile pek çok köklü otomotiv üreticisinin yaşadığı aksaklıklardan bahsetmiştik. Ancak gazeteci Emre Özpeynirci'nin bugün Twitter hesabından paylaştığı boş showroom fotoğrafları, yaşanan krizin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Başlıksız-2_33

Bu yılın başlarında toparlandığı düşünülen otomotiv piyasasında son aylarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aksaklıklar yaşanmaya başladı. Bu yılın ilk 6 ayında yaşanan yükseliş, son 4 ayda ciddi bir oranda gerilemeye başladı. Bu şekilde devam ederse otomotiv piyasasının önümüzdeki 11 ay sonra, 2020'nin ilk ayları ile neredeyse eşitleneceği düşülüyor.

SERGİLENECEK ARAÇ KALMADI

Sektörde yaşanan kriz sonucunda araç tedariğinde yaşanan problemler, birçok markanın showroomunda sergileyecek araçlarının bile kalmamasına sebep oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin ifade ettiğine göre bazı bayiler showroomlarının boş kalmaması için 2. el otomobilleri, bazıları ise teslimatı beklenen araçları sergiliyor.

Yetkililer, uzun zamandır showroomların hiç bu kadar boş kalmadığını ifade ediyor. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin “30 yıl önceki günlerimiz geldi gözümün önüne, o zamanlar böyle showroomlar da yoktu araçlar markaya gelmeden önce TIR üzerinde satardık. Bazen araçlar bayiiye gelene kadar bile 2-3 satış görürdük” dedi. Özpeynirci bugün yaşadığımız durumun otomobillerin 30 yıl önceki gibi çok sattığı için değil küresel çip krizinden kaynaklanan problemlerden dolayı olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Webtekno

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş