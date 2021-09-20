Çinli gayrimenkul şirketinin hisseleri çakıldı

Çinli gayrimenkul şirketi Sinic'in hisseleri Hong Kong'da pazartesi günü yüzde 87 değer kaybettikten sonra işleme kapatıldı.

Şangay merkezli gayrimenkul komisyoncusu Sinic Holding'in hisseleri Hong Kong'da yüzde 87 değer kaybettikten sonra pazartesi günü işleme kapatıldı. Şirketin yüzde 9,5 faizli 246 milyon dolar değerindeki tahvilinin vadesi 18 Ekim'de dolacak. Fitch ise geçen hafta şirket için görünümünü negatife çevirmişti.

Hong Kong ve Çin Gayrimenkul Araştırma Müdürü Philip Tse, satışların ana sebebinin likidite endişesi olduğunu belirterek, “Muhtemelen büyük yatırımcıların bazılarına teminat tamamlama çağrısında bulunuldu” dedi.

Çin'in gayrimenkul sektörünün sağlığına ilişkin endişeler haftanın ilk işlem gününde Hong Kong piyasasına da sıçradı ve emlak şirketlerinin hisse senetlerine bir yılı aşkın sürenin en güçlü satışını getirerek, bankalardan Ping An Insurance Group Co.'ya, tüm hisseleri ve yüksek faizli dolar tahvillerini aşağı çekti.

Hang Seng Emlak Endeksi yüzde 5,9 kadar gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirirken, Çin'in piyasa değeri açısından en büyük sigorta şirketi Ping An Insurance Hong Kong piyasasında yüzde 7,3 değer kaybetti. Hong Kong'un gösterge endeksi Hang Seng yüzde 3,3 ile son iki ayın en büyük günlük kaybını yaşadı. Yatırım yapılabilir seviyenin altında nota sahip Çin dolar tahvilleri ise 2 sent kadar geriledi.

Evergrande problemi etkisini hissettirmeye devam ediyor

Çin emlak devi Evergrande'nin finansal sistemi tehdit eden borç krizinde bu hafta önemli bir viraj alınacak. 300 milyar dolardan fazla borcu bulunan Evergrande'nin iki bonosu için perşembe günü faiz ödemesi yapması gerekiyor.

Halihazırda banka kredi geri ödemelerinde geri düşen emlak devinin işlem gören tahvil ve bonolarının da değeri giderek düşüyor.

Evergrande'nin bir bonosu, işlemlerde ihraç fiyatının yüzde 30'una kadar gerileyerek güçlü iflas riskine işaret etti. Çin cuma günü finansal sisteme 14 milyar dolarlık kısa vadeli nakit sürse de Evergrande borç riskinin yayılma endişesi piyasalarda hakim. Evergrande hisseleri Hong Kong'da %19 gerileyerek pazartesi gününü tarihi dip seviyeden kapatma yolunda. Çin emlak firmalarının hisseleri Evergrande ile birlikte düşerken yatırım yapılabilir notun altındaki dolar cinsi özel sektör tahvil endeksinde getiri yüzde 14 ile son 10 yılın zirvesine ulaştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.