Çin: Zenginleri bitirme amacında değiliz

Çin Komünist Partisi’nden Han Wenxiu, ülkedeki sosyoekonomik eşitsizliğin azaltılmasını amaçlayan ulusal politikanın, 'geliri düşük olanlara yardım etmek için zenginleri bitirmek' anlamına gelmediğini söyledi

Merkezi Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu Yetkilisi Han Wenxiu, Çin'deki gelir dağılımının yeniden düzenlemesini içeren "ortak refah" ismindeki ulusal strateji hakkında açıklamada bulundu.

Han, uygulanması amaçlanan ulusal politikanın "geliri düşük olanlara yardım etmek için zenginleri bitirmek" anlamına gelmediğini ve Çin'in "refahçılık tuzağına düşmeye karşı önlem alması gerektiğini" söyledi. "Önce zengin olanlar" geride kalanlara yardım etmeli diyen Han, toplumun sıkı çalışmaya teşvik edilmesi gerektiğini aktardı.

Han verdiği demeçte, "Yardım bekleyemeyiz, yardım için başkalarına bel bağlayamayız ya da yardım için yalvaramayız. Tembelliği desteklemiyoruz." açıklamasında bulundu. Diğer taraftan, hayırsever bağışların vergilendirme politikası yoluyla teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Han, bağışların zorunlu olmadığını vurguladı.

Yatırımcılar, Çin'de büyük bir değişimin yolda olduğunu düşünüyor

Çin'de bu ayın başlarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkanlığında gerçekleşen bir toplantıda, ülkedeki yasal gelirin korunacağı, ancak "aşırı yüksek gelirlerin rasyonel olarak ayarlanacağı" açıklanmıştı. Ayrıca, Çin'deki yüksek gelirli grupların ve firmaların topluma daha fazla katkı sağlaması için teşvik edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Söz konusu politika değişikliği, özellikle Çin'in dev teknoloji firmaları olmak üzere büyük işletmelere yönelik artan inceleme ve düzenleyici baskıların arttığı bir dönemde gündeme geldi. Yatırımcılar, hükümetin yaşam maliyeti baskılarını azaltmayı amaçlayan reformları agresif bir şekilde sürdürmesi nedeniyle Çin'de büyük bir değişimin yolda olduğunu düşünüyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.