DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa günü düşüşle tamamladı
Netanyahu’dan İran açıklaması: Karşı çıkacağız
Emrah Yılmaz: İtalya Floransa'ya özel davet edildi
Milas'ta orman yangını
Morutan resmen Galatasaray'da
Oyuncu Akusta'nın sağlık durumu iyileşiyor; eşinden mesaj: 'Gerçekten deli!'
Kayseri Bisiklet Turizmi Ağında Mimar Sinan'ın Evi de Var.
Rusya ve Çin: “Kazananları kimse yargılamaz”
2022-2023 Net en düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük (polis-öğretmen) maaşı kaç lira oldu?
GÖRÜŞ: BBC Türkçe ve yalan haber provokasyonu
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Palet'te 'merak uyandıran' eğitim modeli
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu kuraları çekildi
2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri başladı mı?
Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü

TIMETURK / EKONOMİ / Çin, Wall Street yetkilileriyle masaya oturuyor

Çin, Wall Street yetkilileriyle masaya oturuyor

Wall Street'in üst düzey yetkilileri Çinli yetkililerle yuvarlak masa toplantılarına hazırlanıyor

2 Saat Önce
2021-08-25 16:14:34
Çin, Wall Street yetkilileriyle masaya oturuyor

Bloomberg News'in haberine göre Wall Street'te üst düzey yetkililer Çin hükümet yetkilileriyle virüs nedeniyle ertelenen temasları yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklar, iki ülke arasındaki tansiyonun arttığı 2018'deki ABD-Çin yuvarlak masa toplantılarına katılan etkili grupların bu yıl gerçekleşmesi planlanan yuvarlak masa toplantılarında yer alacağını belirtiyor.

Üst düzey görüşmeler pandemi nedeniyle bir süredir ertelenmişti. Iki ülkenin ele aldığı konular arasinda pazar erişimi ve data güvenliği gibi kritik konular yer alıyor.

Son olarak ekim ayında sanal olarak gerçekleşen toplantının bu yıl da benzer formatta yapılması bekleniyor.

Çin, daha rekabetçi yatırım bankacılığı ve yeni yatırım çekmek amacıyla Goldman Sachs ve BlackRock gibi Wall Street devlerine finansal piyasalarını açıyor.

Çinli yetkililer ile Wall Street'teki bankaların daha önce gerçekleşen görüşmelerinde Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley gibi kurumların temsilcileri yer almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş