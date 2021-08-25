Çin, Wall Street yetkilileriyle masaya oturuyor

Wall Street'in üst düzey yetkilileri Çinli yetkililerle yuvarlak masa toplantılarına hazırlanıyor

Bloomberg News'in haberine göre Wall Street'te üst düzey yetkililer Çin hükümet yetkilileriyle virüs nedeniyle ertelenen temasları yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklar, iki ülke arasındaki tansiyonun arttığı 2018'deki ABD-Çin yuvarlak masa toplantılarına katılan etkili grupların bu yıl gerçekleşmesi planlanan yuvarlak masa toplantılarında yer alacağını belirtiyor.

Üst düzey görüşmeler pandemi nedeniyle bir süredir ertelenmişti. Iki ülkenin ele aldığı konular arasinda pazar erişimi ve data güvenliği gibi kritik konular yer alıyor.

Son olarak ekim ayında sanal olarak gerçekleşen toplantının bu yıl da benzer formatta yapılması bekleniyor.

Çin, daha rekabetçi yatırım bankacılığı ve yeni yatırım çekmek amacıyla Goldman Sachs ve BlackRock gibi Wall Street devlerine finansal piyasalarını açıyor.

Çinli yetkililer ile Wall Street'teki bankaların daha önce gerçekleşen görüşmelerinde Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley gibi kurumların temsilcileri yer almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.