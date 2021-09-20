Çin ve ABD: Çok boyutlu risk dengesi

'Elimizde Evergrande krizi ve ABD borç tavanı olayları var' diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde bazı stres unsurlarının da izlenmesi durumuna vurgu yaptı

"Piyasa Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı etki derecesi yüksek kararlara odaklanırken; bazı stres unsurları da izlenmek durumunda. Fed ile alakalı duruma zaten ayrıca değineceğimiz için; arka planda devam eden diğer faktörleri burada değerlendireceğiz. Söz konusu durum; piyasa likiditesi açısından da belirleyici olduğundan önemli.. Elimizde Evergrande krizi ve ABD borç tavanı olayları var"

"Evergrande'nin 300 milyar USD'yi aşan toplam borcu nedeniyle ekonomik açıdan yaratacağı etki göz ardı edilmemeli." diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analiz haberinde şunları kaldetti: "Buradaki ödeme güçlükleri, temerrüt, iflas risklerinden kaynaklı bulaşma etkisinin Çin dışındaki pazarları da etkileme olasılığı yüksek. Hisselerdeki derin düşüş sadece Çin ana karasını etkilemiyor, Hong Kong'a da stres bulaşmış durumda. Kreditörlere ve piyasaya olan borçların birçok bağıl şirketi etkilemesi durumu olabilir. Tabii, teminat sorununun bankacılık üzerinde yaratacağı etki de işin merkezinde duruyor"

Erkan, analizini şöyle sürdürdü: "Perşembe günü iki tahvil ödemesi var ve şirket muhtemelen bu ödemeleri aksatacak. Şirketin tahvillerinin ihraç fiyatının bir hayli altına düşmesi iflas riskiyle ilintili ve nakit durumunu etkileyen düşük emlak satışları sektörün genelinin durumunu da etkiliyor. PBOC, finansal sisteme stresi azaltmak için kısa vadeli 14 milyar USD likidite sağladı. Merkez bankasının veya hükümetin olası kurtarma veya likidite müdahalesi, eğer kendiliğinden bir düzelme veya yapılandırma olmazsa beklenecektir"

Analizde, " ABD'de borç tavanı konusu, Hazine borçlanmasını ve tahvillerin geri ödemesini de ilgilendirdiğinden olası bir anlaşamama ve shutdown durumunda önce bu sorunun çözülmesi gerekecek. Olay ABD Hazinesi'nin default durumuyla alakalı…" değerlendirmesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.