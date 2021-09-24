Çin Merkez Bankası’ndan kripto paraya darbe: Bitcoin bir saat içinde çakıldı

Çin Merkez Bankası, kripto paralarla yapılan tüm işlemleri yasa dışı ilan ettiğini açıklamasından sonra Bitcoin, 1 saat içerisinde 2 bin 800 dolardan fazla değer kaybetti.

Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırarak, kripto para ile yapılan tüm işlemleri “yasa dışı” ilan etti.

Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulandı. Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına yer verilerek, ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı. Çin Merkez Bankası internet sitesinde ise Pekin yönetiminin “vatandaşların varlıklarını korumak, ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu, ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağız.” ifadesine yer verildi. Çin Merkez Bankası, kripto paraların resmi para birimi olmadığı ve geleneksel para birimleri gibi dolaşımda olmaması gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu para faaliyetlerine karşı sert adımlar atılacağını bildirdi. Yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin'de hizmet verememeleri için bu borsalara ülke içinden erişimin engelleneceğini belirten Merkez Bankası, finansal kuruluşlar ile ödeme ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasının da yasaklanacağını bildirdi. Pekin Yönetimi, Çin vatandaşlarını finansal riskten korumak için mayıs ayında kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararlar almıştı. Dünyada bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısını gerçekleştiren Çin'deki madenciler, hükümetin kısıtlamalarının ardından faaliyetlerini başka ülkelere taşımaya başlamıştı. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Çin kamu kurumları tarafından yapılan açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek, 41 bin dolara geriledi.

Öte yandan Twitter'ın Bitcoin ile bahşiş uygulamasını devreye alacağını açıklamasının ardından 45 bin dolar seviyesine kadar yükseliş kaydeden Bitcoin, Çin'den gelen regülasyon hamlesiyle birlikte 1 saat içerisinde 2 bin 800 dolardan fazla değer kaybetti. Bitcoin genelinde yaşanan sert satış baskısı kripto paraların geneline yansıdı.

Kripto paralar Çin'den gelen regülasyon hamleleriyle kan kaybetmeye devam ediyor. Twitter'ın iOS kullanıcıları için Bitcoin bahşiş uygulamasını devreye aldığını açıklamasının ardından lider coin 45 bin 200 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydetmişti.

Bitcoin öncülüğünde yaşanan toparlanma eğilimi kripto para piyasasını etkilerken, bugün Çin tarafından gelen kripto para madenciliği ve ticaretine yönelik açıklamaların ardından piyasa resmen kırmızıya büründü.

2 BİN 800 DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP

Çin Merkez Bankası'nın kripto paralara yönelik regülasyon açıklamalarının ardından Bitcoin, 45 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken anında çakıldı. 1 saat içerisinde 42 bin 180 dolara kadar düşen lider coin 2 bin 800 doların üzerinde değer kaybetti.

ETHEREUM DA AĞIR YARA ALDI

Altcoinlerin gözdesi Ethereum, bu gelişmeyle birlikte 3 bin dolar civarından 2 bin 851 dolara kadar düşüş gösterdi. Ethereum'da değer kaybı 1 saat içerisinde 150 doları geçti.

ZİRVEDEKİLER ÇAKILDI

Aynı zaman dilimi içerisinde Cardano'nun ADA'sı 2.32 dolardan 2.12 dolara, Solana 146 dolardan 133 dolara kadar geri çekilirken, Ripple 0.99 dolardan 0.92 dolara kadar düştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.