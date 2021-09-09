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TIMETURK / EKONOMİ / Çin, emtia savaşında yeni cephe açtı

Çin, emtia savaşında yeni cephe açtı

Çin, emtia fiyatlarını düşürmek için metallerde stratejik rezerv satışı gerçekleştirdikten sonra piyasaya devlet rezervlerinden petrol sağlayacağını duyurdu.

49 Dakika Önce
2021-09-09 17:00:11
Çin, emtia savaşında yeni cephe açtı

Çin, ilk defa ulusal ham petrol rezervlerinden parçalar halinde ve rotasyonlu bir şekilde piyasa petrol sağlayacak. Kararın yerel rafinerileri ve kimyasal şirketlerini hedeflediği düşünülüyor.

Bloomberg'in Temmuz ayında yayımladığı haberde ise devletin 22 milyon varile tekabül eden 3 milyon tonluk bir petrol aktarımı yapacağı belirtiliyordu. Çin, bu kararla birlikte hızla yükselen emtialara karşı başlattığı savaşta yeni bir cephe de açmış oldu.

Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, 5 Temmuz'da stratejik metal rezervlerinden piyasaya satış gerçekleştirmeye başlamıştı.

5 Temmuz tarihinde gerçekleşen satışlarda beklentilere paralel; 50 bin ton alüminyum, 20 bin ton bakır ve 30 bin ton çinko satışı gerçekleştirilmişti. Çinkoda 1,000 yuan (155 ABD doları) iskonto, bakır 67,700 yuandan satış (10,470 ABD doları) ve alüminyum tarafında ise 2800 dolar civarında satış fiyatı oluşmuştu.

Goldman ise Haziran ayında yayımladığı bir raporda, Çin'in yükselen emtia fiyatlarına karşı kazanamayacağı bir savaşa girdiğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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