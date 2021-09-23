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TIMETURK / EKONOMİ / Çin ekonomisi büyük bir fırtınaya hazırlanıyor

Çin ekonomisi büyük bir fırtınaya hazırlanıyor

Çinli yetkililerinin yerel yönetimlerden China Evergrande Group'un potansiyel çöküşüne hazırlanmalarını istemesi ve kurtarma konusunda isteksizliği, ekonomik ve sosyal çöküşün habercisi olarak yorumlanıyor.

3 Saat Önce
2021-09-23 16:04:59
Çin ekonomisi büyük bir fırtınaya hazırlanıyor

Çinli yetkililerinin yerel yönetimlerden China Evergrande Group'un potansiyel çöküşüne hazırlanmalarını istemesi ve kurtarma konusunda isteksizliği, ekonomik ve sosyal çöküşün habercisi olarak yorumlanıyor.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre ülkenin en ağır borçlu gayrimenkul geliştiricisini kurtarmak istemeyen Pekin, ülke genelindeki yerel yetkililerden 'olası bir fırtınaya' hazırlanmalarını istiyor.

Yetkililer, Evergrande'nin işlerini düzenli bir şekilde yönetememesi durumunda yerel düzeydeki devlet kurumları ve devlete ait işletmelere yalnızca son dakikada müdahale etmeleri talimatının verildiğini söyleyerek, eylemleri "olası fırtınaya hazırlanmak" olarak nitelendirdi.

WSJ'a konuşan kaynaklar, yerel yönetimlerin, örneğin istihdam kayıplarını sınırlayarak huzursuzluğu önlemek ve konut alıcıları ve daha geniş ekonomi üzerindeki dalgalanma etkisini azaltmakla görevlendirildiğini söyledi.

Evergrande'in batmasına izin vermesi halinde onu Çin'de zor durumdaki diğer bir çok emlak şirketinin takip edeceği ve finans sektörünün büyük bir kriz yaşanacağı belirtiliyor.

Piyasaya 300 milyar doların üzerinde borcu bulunan ve sadece faiz ödemeleri her gün ortalama 28 milyon dolar artan şirketin bu hafta içerisinde vadesi gelen 85 milyon dolar ödemesi bulunuyor.
Nakit bulmakta zorlanan şirketin varlık yönetimi bölümü yatırımcılarına ödemeleri gayrimenkulle yapmaya başladı bile.

Ödemelerin temerüde düşmesi halinde alarm zilleri çalacak. Bu durumun domino etkisine yol açması ise 2008 yılında bankacılık devi Lehman Brothers'ın batmasıyla başlayan küresel krizin yeniden yaşanacağı korkularını alevlendiriyor.

Kaynak: Borsa Gündem

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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