Çin’den yeni borsa duyurusu

Çin küçük inovatif şirketleri desteklemek amacıyla Pekin’de borsa kurmayı hedefliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, sistemde hisse senedi finansmanının rolünü artırmak amacıyla Pekin'de yeni bir Borsa kuracaklarını açıkladı.

Borsanın küçük ve orta ölçekli inovatif girişimler için bir platform olacağını belirten Şi borsanın ne zaman kurulacağı gibi konularda ise detay vermedi.

Şi, bugün yaptığı konuşmada Pekin'de 2013'te kurulan National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) borsasının ise yenileneceğini söyledi.

Çin, bankaların domine ettiği finansal sistemde ekonominin borç oranlarını düşürmek amacıyla hisse finansmanının payını artırmak istiyor. Ülkede 2019 yılında teknoloji girişimlerine finansman sağlamak için ‘STAR Market' borsası kurulmuştu.

Çin Sermaye Piyasası Araçları Düzenleme Kurulu da yaptığı açıklamada inovasyonu öncelikleyen ulusal kalkınma stratejisini geliştirmek için Pekin Borsasının kurulmasının önemli bir adım olacağını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.