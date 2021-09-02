DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

NASA elektrikli uçan otomobil testlerine başladı
Doğalgaza yüzde 15 zam
Sonbahar başlangıcı artan vakalar ve borsa görünümü
'Kovid-19'dan vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir'
Analiz: Enflasyonda dönemsel etkiler ve ana eğilim
Güney Kore'den, Google ve Apple'ı şoke eden karar
Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi
Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı
'Türk fındığı'nın genleri Bolu'da koruma altında
Irak’ta yeniden zorunlu askerlik getirildi
Rusya: ABD, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor
Pakistan'da Keşmirli lider Geylani için gıyabi cenaze namazı kılındı
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali Başladı
Çin’den yeni borsa duyurusu
F-35 programına sıkı gözetim

TIMETURK / EKONOMİ / Çin’den yeni borsa duyurusu

Çin’den yeni borsa duyurusu

Çin küçük inovatif şirketleri desteklemek amacıyla Pekin’de borsa kurmayı hedefliyor

2 Saat Önce
2021-09-02 20:07:44
Çin’den yeni borsa duyurusu

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, sistemde hisse senedi finansmanının rolünü artırmak amacıyla Pekin'de yeni bir Borsa kuracaklarını açıkladı.

Borsanın küçük ve orta ölçekli inovatif girişimler için bir platform olacağını belirten Şi borsanın ne zaman kurulacağı gibi konularda ise detay vermedi.

Şi, bugün yaptığı konuşmada Pekin'de 2013'te kurulan National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) borsasının ise yenileneceğini söyledi.

Çin, bankaların domine ettiği finansal sistemde ekonominin borç oranlarını düşürmek amacıyla hisse finansmanının payını artırmak istiyor. Ülkede 2019 yılında teknoloji girişimlerine finansman sağlamak için ‘STAR Market' borsası kurulmuştu.

Çin Sermaye Piyasası Araçları Düzenleme Kurulu da yaptığı açıklamada inovasyonu öncelikleyen ulusal kalkınma stratejisini geliştirmek için Pekin Borsasının kurulmasının önemli bir adım olacağını belirtti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş