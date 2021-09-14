Çin'den tarihi petrol hamlesi

Çin'in petrol rezervlerinden 24 Eylül'de 7,38 milyon varillik satış yapacağı açıklandı. Daha önce stratejik metallerde devlet rezervlerinden satış kararı alan Çin, petrol için de aynı uygulamaya karar vermişti.

Emtia fiyatlarındaki artış ile mücadele eden Çin petrol rezervlerinde satışa hazırlanıyor.

Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre 24 Eylül tarihinde ülkenin petrol rezervlerinden 7,38 milyon varillik satış yapılacak.

Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, 5 Temmuz'da stratejik metal rezervlerinden de piyasaya satış gerçekleştirmeye başlamıştı.

5 Temmuz tarihinde gerçekleşen satışlarda beklentilere paralel; 50 bin ton alüminyum, 20 bin ton bakır ve 30 bin ton çinko satışı gerçekleştirilmişti.

Piyasa aktörleri Çin'in rezervlerden yaptığı satışlara mesafeli yaklaşıyordu. Goldman Sachs Haziran ayında yayımladığı bir raporda, Çin'in yükselen emtia fiyatlarına karşı kazanamayacağı bir savaşa girdiğini söylemişti.

UEA: Daha fazla üretim için Ekim ayını bekleyin

Çin Eylül sonu itibariyle rezervlerde satışa hazırlanırken, Uluslararası Enerji Ajansı ekstra üretim için Ekim ayına işaret etmişti.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Ida Kasırgası'ndan dolayı azalan petrol üretiminin OPEC+'ın ekstra üretiminden gelen miktarı sıfırladığını ve piyasaların daha fazla üretim için Ekim ayını beklemesi gerektiğini belirtti.

Ağustos ayında küresel üretimin 540 bin varil azaldığını belirten UEA, “Beklenmedik üretim kesintileri petrol üretiminde Mart ayından beri devam eden yukarı yönlü trendi sonlandırdı ama büyüme Ekim ayında devam edecek.” dedi.

Küresel petrol talebi artan delta varyantı vakalarıyla beraber Temmuz ayından bu yana düşüş kaydederken petrol fiyatları New York piyasasında bu ayın büyük bir kısmında varil başına 70 dolar civarında işlem gördü.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.