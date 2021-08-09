Çin’deki çip piyasası düşüşe geçti

Çinli çip üreticileri Pekin'in uyarısı sonrası düştü

Pekin'de düzenleyicilerin çip piyasasına yönelik uyarısı sonrası çip üreticisi firmaların hisseleri düşüşe geçti

Cuma günü Çin devlet medyası çip piyasasında spekulatörlere tolerans göstermeyeceklerine dair uyarısının ardından ilk işlem gününde bu şirketin hisseleri düşüşe geçti.

BloomberHT'nin haberine göre Çin'in en büyük çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp. hisseleri Hong Kong'ta yüzde 5 düşerken Hua Hong Semiconductor yüzde 5.7 ile yaklaşık 3 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

Shanghai'da işlem gören Will Semiconductor yüzde 5.7 düşerken Hubei Tech Semiconductors ise yüzde 3.3 oranında düştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.