Çin’de Evergrande depremi: Milyonlarca yatırımcı zor durumda

Borç krizi içerisindeki Çinli gayrımekul devi Evergrande'nin ikinci ödemeyi kaçırmasının ardından yatırımcıların büyük kayıplarla karşı karşıya olduğu bildirilirken, ödemelerin aksaması piyasadaki endişeleri artırdı.

Borç krizi içerisindeki Çinli gayrımekul devi Evergrande'nin ikinci ödemeyi kaçırmasının ardından yatırımcıların büyük kayıplarla karşı karşıya olduğu bildirilirken, ödemelerin aksaması piyasadaki endişeleri artırdı. Ayrıca şirketin batması halinde milyonlarca konut yatırımcısı olumsuz etkilenebilir.

Nakit darboğazındaki Çinli dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'ta iki tahvil kuponu sahibi, şirketin iç piyasadaki yükümlülüklerini yerine getirmek için çabalıyor olsa da, dün vadesi dolan tahvil faizi kuponunun son ödeme tarihini kaçırdığını ve bir hafta içinde ikinci kez offshore borçlarını ödeyemediğini belirtti.

ÖDEMELERİ YAPAMADI

Borcu 305 milyar dolar olan şirket, geçen hafta Perşembe günü 83.5 milyon dolarlık kupon ödemesininin son tarihini kaçırdıktan sonra, dün Mart 2024 vadeli 47.5 milyon dolar değerinde kupon ödemesini de yapamadı.

Konuya yakın ve konunun hassasiyeti nedeniyle kimliğini açıklamak istemeyen bazı offshore yatırımcılar, dün faiz ödemelerinin yapılmadığını ve şirket tarafından kendileriyle iletişime geçilmediğini belirtti.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNE

SATMAYI PLANLIYOR

Evergrande dün Shengjing Bank Co Ltd'de sahip olduğu 9,99 milyar yuan (1,5 milyar dolar) değerinde hissesini devlete ait bir varlık yönetimi şirketine satmayı planladığını açıklamıştı.

Çin'in GSYİH'sının yüzde 2'sine eşdeğer yükümlülükleri bulunan Evergrande, mali sıkıntılarının sektör geneline yayılabileceği ve etkilerinin dünyaya yansıyabileceği endişelerini artmıştı. Ancak endişeler, Çin merkez bankasının (PBoC)internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada konut piyasasındaki krizden etkilenen tüketicileri koruma sözü vermesiyle biraz da olsa yatıştı.

MİLYONLARCA KİŞİ ETKİLENEBİLİR

Evergrande'nin batması durumunda Çinli veya yabancı borç verenlerin dışında konutlarının tamamlanmasını bekleyen 1,5 milyon alıcı olumsuz etkilenebilir.

Kaynak: Reuters

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.