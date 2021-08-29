Çin Bitcoin’e savaş açtı

Çin Merkez Bankası yetkilisi Yin Youping, Bitcoin ve diğer kripto paraların yasal ödeme araçları olmadığını ve gerçek bir değere dayanmadığını belirtti

Çin, kripto paralar üzerindeki baskısını devam ettiriyor. Son olarak Çin Merkez Bankası(PBoC) Finanasal Tüketici Hakları Kouma Bürosu Direktör Yardımcısı Yin Youping kripto para yatırımcılarına uyarılarda bulundu.

Bitcoin ve diğer kripto paraların yasal ödeme araçları olmadığını vurgulayan Yin Youping düzenlenen basın toplantısında "İnsanlara bir kez daha hatırlatıyoruz, Bitcoin ve diğer kripto paraları destekleyen bir değer yok." diyerek, bunun yanında kripto para işlemlerinin 'saf heyecanla' yapıldığını sözlerine ekledi.

YÜKSEK BASKIYA DEVAM

Yin Youping, ayrıca bankanın dijital parayla ilişkili işlemlerde yüksek baskı uygulamaya ve bu işlemleri engelleme çalışmalarına devam edeceğini belirtti. People's Daily Online'da yer alan habere göre PBoC, kripto para alım satım platformlarını engellemek için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.