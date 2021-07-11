'Çin aksiyonu' ve bölgede varyant riskleri…

' Bu henüz kesin değil, ama Asya’da varyant virüslerle alakalı durumun kötüye gittiğini söyleyebiliriz. Olimpiyat organizatörleri, ülkede artan Covid-19 vakaları gördüğü için Japonya tarafından OHAL ilan edildikten sonra, Tokyo'da yapılacak yaz oyunlarında seyirci olmayacağını açıkladı...'

"Çin: PBOC ZK aksiyonu ve bölgede varyant riskleri…" başlığı altında ekonomik tabloyu değerlendiren Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Ana ekonomilerin finansman koşulları ve ekonomik yavaşlama risklerinin arasında kalacağı ilginç bir periyodun içine giriyoruz. Bu dönem içinde strateji güncellemeleri ve ihtiyati adımlar çerçevesinde alışılmışın dışında bir tandans yakalanabilir. Delta veya diğer varyantlar bir yavaşlamaya sebep oluyor mu, bunun kanıtlarını görmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

Açıklanan birtakım güncel veriler, dönemsel yavaşlama gösterdi ancak bu normal toparlanma döngüsünde bir soğuma mı, yoksa aşağı risklerden daha fazla endişelenmeli miyiz? Bu henüz kesin değil, ama Asya'da varyant virüslerle alakalı durumun kötüye gittiğini söyleyebiliriz. Olimpiyat organizatörleri, ülkede artan Covid-19 vakaları gördüğü için Japonya tarafından OHAL ilan edildikten sonra, Tokyo'da yapılacak yaz oyunlarında seyirci olmayacağını açıkladı. Güney Kore de Seul bölgesinde 4. seviye en katı sosyal mesafe kurallarının uygulanacağını duyurdu" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Çin'in kredi genişlemesi haziran ayında toparlandı"

Analizinde "Çin Merkez Bankası (PBOC) zorunlu karşılık oranlarında indirime gidildiğini açıkladı. PBOC açıklamasına göre, 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak olan 0,5 puanlık zorunlu karşılık oranındaki indirim, finansal kuruluşların vadesi gelen MLF kredilerini geri ödemelerine ve Temmuz ayı ortasından sonuna kadar mevsimsel likidite taleplerini karşılamalarına yardımcı olacak." yorumunda bulunan Erkan değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu aksiyon, bu yıl emtia enflasyonu ile artan maliyetlerle karşı karşıya kalan KOBİ'lere daha fazla destek sunmayı amaçlıyor. PBOC, ZK indiriminin ihtiyatlı para politikası duruşunda bir değişiklik anlamına gelmediğini söylüyor; ayrıca piyasayı likidite ile doldurmayacağını da yineliyor. Öte yandan, Çin'in kredi genişlemesi, ekonomik toparlanmanın bir miktar ivme kaybetmesiyle daha gevşek kredi politikasına izin verebilecek olmasıyla Haziran ayında toparlandı.

Ekonominin pandemiden toparlanma aşamasında, finansal riskler dizginlenmeye çalışıldığı için 2020 sonundan itibaren kredi büyümesini yavaşlatmaya çalışıyorlardı. Bu yüzden, kredi büyümesinde hızlanma ve ZK'larda indirim gibi aksiyonlar daha fazla parasal teşvik açısından bir ön izleme olarak da algılanabilir. Fed gibi Merkez bankaları açısından bu hareket bir prototip olur mu, bilinmez, her ülkeyi kendi koşullarına göre değerlendirmek durumunda kalabiliriz. Önümüzdeki hafta Çin'de 2Ç21 GSYH büyümesi açıklanacak ve dönemsel olarak büyüme hızında yavaşlama göreceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.