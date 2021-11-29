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Çiğ süt tavsiye satış fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükselmesi üreticiyi memnun etti
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TIMETURK / EKONOMİ / Çiğ süt tavsiye satış fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükselmesi üreticiyi memnun etti

Çiğ süt tavsiye satış fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükselmesi üreticiyi memnun etti

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulunun 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirlemesi üretici memnun etti.

42 Dakika Önce
2021-11-29 23:08:11
Çiğ süt tavsiye satış fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükselmesi üreticiyi memnun etti

Ulusal Süt Konseyinin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran'da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun bugün toplandığı belirtildi.

Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."

Üretici yeni fiyattan memnun

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, konuya yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiğ süt referans fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükseltilmesinden memnun olduklarını belirtti.

Özcan, "Şu anki girdi fiyatları nedeniyle üretici mutlu. Üretici için maliyetleri kurtaran bir fiyat. Yem fiyatlarının sabit kalması üreticinin önünü görmesi için son derece önemli. Özellikle yem fiyatları üreticilerin en yüksek girdi maliyetleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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