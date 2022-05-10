Çiğ süt ne kadar oldu? 15 Mayıs süt zammı ne kadar? 1 litre süt ne kadar? 1 litre çiğ süt fiyatı kaç TL?

Çiğ süt ne kadar oldu? USK açıklamasına göre süte 15 Mayıs Pazar itibariyle zam yapılacak. Süt ve süt ürünleri satıcılarını yakından ilgilendiren duruma vatandaşlar da tepki gösterdi. Çiğ sütün fiyatı da merak konusu oldu. Peki ama çiğ sütün litresi kaç TL olacak? 15 Mayıs süt zammı ne kadar? süte ne kadar zam geldi? 1 litre süt ne kadar? 1 litre çiğ süt fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

USK açıklamasına göre süte 15 Mayıs Pazar itibariyle zam yapılacak. Süt ve süt ürünleri satıcılarını yakından ilgilendiren duruma vatandaşlar da tepki gösterdi. Çiğ sütün fiyatı da merak konusu oldu. Peki ama çiğ sütün litresi kaç TL olacak? 15 Mayıs süt zammı ne kadar? süte ne kadar zam geldi? 1 litre süt ne kadar? 1 litre çiğ süt fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

15 Mayıs süt zammı ne kadar?

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ sütün litre fiyatını 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 5,70 liradan 7,50 TL'ye yükseltti.

Çiğ süt ve yem paritesinde üreticinin beklentisinin 1,30 TL civarında olduğunu aktaran Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, devletin verdiği destek ve son süt zammı ile paritenin 1,28'e ulaştığını söyledi.

Çiğ süt ne kadar oldu?

Yapılan açıklamalara göre çiğ süt fiyatlarındaki artış 15 Mayıs itibariyle geçerli olacak. Dolayısıyla süt içeren besinlerde de 15 Mayıs sonrasında artış yaşanacak.

Süt ürünleri nelerdir?

Süte yapılan zam, süt ürünlerinin fiyatlarına da direkt olarak yansıyacaktır. Peki süt ürünleri nelerdir?