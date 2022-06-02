Çiğ süt ne kadar? 2022 Haziran çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? Köy sütünün litresi kaç TL?
Çiğ süt ne kadar? Geçtiğimiz ay süte yapılan zammın, ay başında tekrarlayıp tekrarlamayacağı merak ediliyor. Litresi 7,5 liradan satılan sütün fiyatı değişti mi?Peki 2022 Haziran çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? Köy sütünün litresi kaç TL? İşte detaylar...
2022-06-02 15:33:11
Geçtiğimiz ay süte yapılan zammın, ay başında tekrarlayıp tekrarlamayacağı merak ediliyor. Litresi 7,5 liradan satılan sütün fiyatı değişti mi?Peki 2022 Haziran çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? Köy sütünün litresi kaç TL? İşte detaylar...
Çiğ süt ne kadar?
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ sütün litre fiyatını 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 5,70 liradan 7,50 TL'ye yükseltilmişti. Haziran ayı için süt fiyatlarında bir artış, şu an için söz konusu değil.
Açıklama yapıldığı takdirde haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.
Mayıs zammı
Geçtiğimiz ayın ortasındaki zam, aşağıdaki metinle açıklanmıştı.
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