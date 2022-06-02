Çiğ süt ne kadar? 2022 Haziran çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? Köy sütünün litresi kaç TL?

Çiğ süt ne kadar? Geçtiğimiz ay süte yapılan zammın, ay başında tekrarlayıp tekrarlamayacağı merak ediliyor. Litresi 7,5 liradan satılan sütün fiyatı değişti mi?Peki 2022 Haziran çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? Köy sütünün litresi kaç TL? İşte detaylar...