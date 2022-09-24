Çiğ süt başvuru esasları I Çiğ süt desteği ne kadar, kimler başvurabiliyor? Denetim, soruşturma nedeniyle BSKS'ye giremeyen üreticiler destekten faydalanıyor mu?

Çiğ süt litre başı destek fiyatının artırılmasının ardından çiğ süt başvuru esasları belirlendi. Çiğ süt desteği ne kadar, kimler başvurabiliyor? Denetim, soruşturma nedeniyle BSKS'ye giremeyen üreticiler destekten faydalanıyor mu? soruları merak ediliyor. İşte o cevaplar...

Çiğ süt üreticilerinin isyanı sonrası litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi 50 kuruşa çıkarılmıştı. Önceki gün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 255 bin üreticiye yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını ödemeye başladıklarını bildirmişti.

Konuyla ilgili çiğ süt desteğinde başvuru esasları da belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının “Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu esaslara göre, her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye yetiştiriciler, çiğ süt destekleme başvurularını başka bir örgüt ya da il-ilçe müdürlüklerinden yapacak.

HERHANGİ BİR ÜYELİĞİ YOKSA İL-İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Değişiklikle tebliğin çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallara dair hükmüne ek yapıldı.

Buna göre, destekleme döneminde her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle BSKS'ye veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye/ortak yetiştiricilerin, desteklemeye esas başvuru ve diğer tüm iş ve işlemleri, varsa veri giriş yetkisi bulunan başka bir üretici/yetiştirici örgütünce yapılacak.

Üyelerin/ortakların veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütünün dışında herhangi bir üyeliği/ortaklığı yoksa esas başvuru ve diğer tüm iş ve işlemleri il/ilçe müdürlüğünce yürütülecek.