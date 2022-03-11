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TIMETURK / EKONOMİ / Çiftçilere destek ödemesi başladı

Çiftçilere destek ödemesi başladı

Bakan Kirişci, çiftçilere 58,9 milyon liralık desteği aktarmaya başladıklarını bildirdi

32 Dakika Önce
2022-03-11 22:06:58
Çiftçilere destek ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini, çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını belirtti.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı. .

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