Çiftçi kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? Kuraklık ödemesi kimlere yapılacak?

Çiftçi kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? Kuraklık ödemesi kimlere yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan çiftçilerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı ve çiftçilerin kuraklık desteği alacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevinen çiftçiler kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.