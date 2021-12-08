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Çiftçi kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? Kuraklık ödemesi kimlere yapılacak?

TIMETURK / EKONOMİ / Çiftçi kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? Kuraklık ödemesi kimlere yapılacak?

Çiftçi kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? Kuraklık ödemesi kimlere yapılacak?

Çiftçi kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? Kuraklık ödemesi kimlere yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan çiftçilerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı ve çiftçilerin kuraklık desteği alacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevinen çiftçiler kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

1 Saat Önce
2021-12-08 19:22:15
Çiftçi kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? Kuraklık ödemesi kimlere yapılacak?

Çiftçi kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? Kuraklık ödemesi kimlere yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan çiftçilerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı ve çiftçilerin kuraklık desteği alacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevinen çiftçiler kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere kuraklık desteği ödemesi yapılacağını açıkladı.

Çiftçi kuraklık desteği ne kadar?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Bugünde salgın döneminde başlattığımız esnaf kredilerinde uygulanan hazine desteğini 2022'de de devam ettireceğiz. 2021 yılında kullanılan 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyarlık kısmını hazine karşıladı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca hazinenin yapacağız faiz desteği 26 milyon lirayı bulacaktır. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira stopaj uygulamasını Mart sonuna kadar  sürdürme kararı aldık."

Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? 

Erdoğan "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız." dedi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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