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TIMETURK / EKONOMİ / CHP'den 'Emekli aylıklarındaki zam oranları eşitlensin' teklifi

CHP'den 'Emekli aylıklarındaki zam oranları eşitlensin' teklifi

CHP Grup başkanvekilleri, memur, işçi ve esnaf emeklileri aylıkları arasındaki zam oranlarının eşitlenmesi için kanun teklifi verdi.

3 Saat Önce
2022-01-09 15:03:43
CHP'den 'Emekli aylıklarındaki zam oranları eşitlensin' teklifi

CHP, emekli aylıklarındaki zam oranlarının eşitlenmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklifle, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri, aylık ve gelir artışlarında enflasyon oranının yanı sıra milli gelirdeki artıştan da pay alabilecek.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelirleri de memur emeklileri gibi yüzde 30,95 oranında artırılacak.

Teklifin gerekçesinde, emeklilerin son yıllarda satın alma gücünün iyice düştüğü, emekli aylıklarını düzenleyen yasalarda öngörülen artış yöntemlerinin farklılığı nedeniyle de ayrıca mağduriyet ortaya çıktığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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