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TIMETURK / EKONOMİ / CHP'den akaryakıt önerisi: ''Benzin ve motorinin fiyatı 6 lira düşer''

CHP'den akaryakıt önerisi: ''Benzin ve motorinin fiyatı 6 lira düşer''

CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi.

57 Dakika Önce
2022-05-30 09:36:57
CHP'den akaryakıt önerisi: ''Benzin ve motorinin fiyatı 6 lira düşer''

Haber Global'de yer alan habere göre akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, "'Halkını rahatlatmak için başta Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşcu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur" dedi.

BENZİN 25'İ MOTORİN 24 LİRAYI AŞTI

Akaryakıta gelen son gelen zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25 TL'yi aşarken, İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13 TL'ye çıkmıştı.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da 24.45 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57 TL'ye yükselmişti. .

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