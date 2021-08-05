'5 Ağustos bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?' sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor.

Fiyatlardaki hareketlilikleriyle gündemde yer almaya devam eden altın bugün de sabah saatlerinden itibaren yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Serbest piyasalardan gelen verilere göre sarı metalin gram fiyatı güne 493 TL'lik bir yükselişle başladı. Fiyatlarda anlık olarak iniş ve çıkışlar ise devam ediyor. Bu kapsamda “5 Ağustos bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 493,79

SATIŞ(TL) 493,89

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 800,00

SATIŞ(TL) 816,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.601,00

SATIŞ(TL) 1.632,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.195,00

SATIŞ(TL) 3.250,00

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.