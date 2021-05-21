Çeyrek Altın Nedir? 2021 Çeyrek Altın Fiyatları

İlk çağlardan beri insanlar tarafından kullanılmakta ve değeri o zamanlarda bile bilinmekte olan madenlerden altın, Türkiye kültürünün olmazsa olmazlarından biridir. Düğünlerde,nişanda, sünnet düğününde, ziyaretlerde, bebek görmede, kadınlar arası yapılan günlerde vb. birçok yerde altın takılmaktadır. Her bütçeye göre bulunan altınlarda talep oldukça yoğundur. Özelliklede en yoğun bir şekilde alınan altınlardan biriside çeyrek altındır. Vatandaşlar her yıl fiyatı değişen çeyrek altın hakkında araştırma yapmakta. Sizler için merak edilen konu hakkında detayları derledik. Çeyrek altın nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. 2021 Çeyrek altın fiyatları işte tüm detaylar…

Doğada bulunan değerli kimyasal elementlerden birisi olan altın madeni, atom numarası 79 Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renktedir. En yüksek atom numarasına sahip olup doğal bir şekilde kendiliğinden oluşmaktadır. Altın madeni doğada serbest halde bulunabilen ve kolay işlenebilen elementlerden birisidir. Bu değerli madenin en saf hali genellikle; Parlak, hafif kırmızımsı sarı birçok çeşidi ve farklı renklerde yoğun, yumuşaktır. Altın madeninin talep görmesinin en büyük nedenleri arasında pas tutmuyor olması bulunmakta.Bu özelliği daha çok talep görmesine ve bir servet olarak kullanılmasını sağlamakta.Günümüzde ilgi kaynağı olan altınlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmekte. Özellikle düğünlerde paranın yerine kullanılan değerli bir öneme sahiptir. Altının gramına ve çeşitlerine göre fiyatları da değişmektedir. Bunlardan en uygun olanı ise çeyrek altındır. Çeyrek altın Yatırım için en uygun altın türlerinden birisidir.Çeyrek altın kaç gramdır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Altının kullanım alanları işte detaylar.

Altının Kullanım Alanları

Değerli madenlerden altın elementinin kullanım alanları şu şekildedir;

İnşaat sektöründe binaların pencerelerinde ince levhalar halinde altın kullanımı yapılmakta. Ayrıca estetik görünüm bakımında da altın kullanımı camlara parlak kırmızı rengini vermekte.

Uzay ve havacılıkta altın şu şekilde kullanımı yapılmakta; Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık %98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay kıyafetlerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korumayı sağlamakta. Ayrıca altın madeni yapay uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesinde de kullanılmaktadır

Altın madeninin bir diğer kullanım alanı ise elektrik ve elektronik sanayilerindedir. Elektrik iletkenliği bakır ve gümüşten sonra en yüksek olan elementlerden birisi olduğu için baskı devrelerinin, terminallerin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplamasında kullanılır.

Altın madeni gündelik hayatımızda para olarak kullanımı yapılmaktadır. Para basımında yaygın olarak altın-bakır alaşımı kullanılır ve işlene bilirliği oldukça yüksek madenlerden birisidir.

Bilişim sektöründe genellikle işlemci bacakları altın alaşımı malzemeden yapılmaktadır. Altın madeni bu alanda elektronik malzemelerdeki geri dönüşümlerde, altın alaşımdan ayrılarak tekrar kullanacak hale getirilmektedir.

Altın elementi ilaç sektöründe de kullanılan bir metal çeşididir. Ayrıca altın, elektron mikroskoplarda kullanımı yapılmaktadır.

Altın madeninin kullanım alanlarından bir diğeri ise paladyum alaşımı olarak potansiyometre yapımında kullanılmasıdır. En fazla sertliği %60-65 paladyum ihtiva eden alaşımlar göstermekte. Bu özelliği ile düşük sıcaklıklarda yüksek direnç göstermesi sebebiyle altın daha çok tercih edilmektedir.

Çeyrek Altın Nedir?

Madenler arasında en değerli olanlarından biriside altındır. Altın çeşitlerinden birisi olan ve genellikle ülkemizde bütçeye uygun olarak en çok talep görenlerden biriside çeyrek altındır.Çeyrek altın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmış olan altın çeşididir. Uygun fiyatta olmasından dolayı ülkemizde daha çok yatırım amaçlı kullanılan bir madendir.

2021 Çeyrek Altın Fiyatları Neler?

Düğün geleneklerimizin en önemli parçalarından biriside altın takmaktır. En çok talep gören altınlardan çeyrek altın her yıl fiyatında sürekli bir değişime gitmekte. Vatandaşlar tarafından en çok merak konusu olanlardan biriside çeyrek altının 2021 yılı fiyatının ne kadar olduğudur. 1 Çeyrek altının fiyatı bugünlerde 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 804 liradan geri alınmaktadır. Çeyrek altının satış fiyatı ise 828 TL olarak hesaplanmakta.

Çeyrek Altın Kaç Gram?

Türkiye'de en çok alımı yapılan altın çeşitlerinden çeyrek altın, 22 ayar olup 18 mm çapındadır. Çeyrek altın ayrıca kulpsuz hali 1,75 gram ağırlığına sahiptir. Yatırım amacıyla kullanılan en uygun altınlar arasındadır.

Çeyrek altın ne kadar?

Alış: 814.00

Satış: 834.00

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.