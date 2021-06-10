Çeyrek altın kaç para? 10.06.2021 Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Haziran Perşembe altın fiyatları

Çeyrek altın kaç para? Güvenli liman altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Gram altın son zamanlarda dolar kurunda yaşanan yükseliş ve altın ons fiyatlarının artmasıyla yükselişe geçti. Elinde çeyrek altın olan vatandaşlar da çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Peki 10.06.2021 Perşembe sabahı çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Haziran Perşembe çeyrek altın kaç para? 10 Haziran Perşembe altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın kaç para? Güvenli liman altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Gram altın son zamanlarda dolar kurunda yaşanan yükseliş ve altın ons fiyatlarının artmasıyla yükselişe geçti. Elinde çeyrek altın olan vatandaşlar da çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Peki 10.06.2021 Perşembe sabahı çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Haziran Perşembe çeyrek altın kaç para? 10 Haziran Perşembe altın fiyatları ne kadar?

10 Haziran Perşembe 2021 tarhinde Sabah 08.30 sularında güncellenen altın fiyatlarını sizler için derledik. Altın yatırımcıları her sabah olduğu gibi 10 Haziran 2021 sabahıbnda da altının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Yatırımlarıbı cumhuriyet altın, çeyrek altın ve gram altına yapan vatandaşlar Çeyrek altın kaç para? 10.06.2021 Çeyrek altın ne kadar oldu? gibi aramaları yapıyor. 17 Şubat'ta 397 liraya kadar gerileyen altın yaşanan gelişmeler üzerine ibreyi yukarıya çevirdi. Çeyrek altın kaç para? 10.06.2021 Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Haziran Perşembe güncel altın fiyatları;

Çeyrek altın ne kadar?

Elinde çeyrek altın olan ve yatırımlarını çeyrek altına yapan vatandaşlar çeyrek altının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki 10.06.2021 çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın 10.06.201 Perşembe sabahı alış 843.7 TL, satış 860.9 TL olarak işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları dolar kurunda yaşanan yükseliş ile birlikte yükselişini sürdürüyor. Gram altın 10 Haziran Perşembe sabahına alış 516.5 liradan, satış 521.00 liradan işlem görüyör.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını 10 Haziran perşembe günü sabahına alış 3472.525 TL, satış 3507.443'den işlem görerek başladı.

Altında yükseliş devam eder mi?

ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile yüzde 1,55 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.790 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

Gundlach'tan flaş altın tahmini

135 milyar dolarlık DoubleLine Capital kurucusu ve CEO'su olan Jeffrey Gundlach'tan flaş dolar ve altın tahmini geldi. Gundlach dolarda düşüş beklentisini koruduğunu söylerken altının ise nihayetinde çok daha yüksek olacağını belirtti. Gundlach açıklamasında şunları söyledi: "Dolarda düşüş ile altın fiyatlarının çok daha yüksek noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Emtiada da 15 ay önce başlayan yükselişin halen önemli bir alanı var"

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.