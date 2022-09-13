Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Eylül 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne kadar agresif faiz artıracağına yönelik ipuçları için bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli kalmasıyla hafif geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1721 dolar civarında seyrediyor.

İç piyasada gram altın 1009 lira, çeyrek altın 1670 lira, cumhuriyet altın 6 bin 872 liradan satılıyor.

Analistler çekirdek enflasyonun yükselişe devam edeceğini tahmin ederken, bunun kısa vadede faizler üzerinde nasıl etkileri olacağı net değil.

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

NTV