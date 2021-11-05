DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen ceza fahiş fiyattan dolayı değil
Sözleşmeli memurlara ne zaman kadro verilecek? 4B'li kamu personelleri ne zaman kadroya geçer?
Tunus'ta eski cumhurbaşkanı Merzuki için tutuklama emri
Yeni bir araştırmaya göre Covid-19, dünya genelinde insan ömrünü kısalttı
Faruk Güllü kimdir? Faruk Güllü Güllüoğlu Baklavalarının sahibi mi?
Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması: Ocakta ne olur bilmiyorum
Saadet Partisi YİK Başkanı kim oldu? Oğuzhan Asiltürk'ün yerine kim geldi?
ABD'den Suudi Arabistan'a silah satış onayı
Fitch Ratings: Türkiye büyümeyi başardı
New York'un yeni Belediye Başkanı Adams: 'New York kripto paraların merkezi olacak'
Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4B'li sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi?
Hükümet 3600 ek göstergenin maliyeti için harekete geçti
ABD'deki 'yardım çeki' skandalında Soros'un da adı geçiyor
Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren açıklama
Bakan Bilgin'den ''asgari ücret'' açıklaması: Büyük zam sinyali!

TIMETURK / EKONOMİ / Çeyrek altın bin liraya dayandı

Çeyrek altın bin liraya dayandı

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 562.77 lira oldu. Çeyrek altın ise 920,70 lira seviyesini gördü.

2 Saat Önce
2021-11-05 10:43:16
Çeyrek altın bin liraya dayandı

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranları artırmada acele etmeyeceğini açıklamasının ardından 'güvenli liman' olarak tarif edilen altında hareketlilik sürüyor.

Geçen hafta hızlı yükselişten sonra, bir miktar düşüş gösteren altın hafta sonuna da yükselişle girdi.

İstanbul Kapalıçarşı'da 562.26 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 562.77 liradan, 3 bin 744 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 787 liradan, 509.06 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 545.72 liradan satıldı.

3 bin 611 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 655 liradan ve 903 liradan alınan Çeyrek Ziynet 908 liradan işlem gördü.

Saat 10:40'a göre altın fiyatları şöyle:

Ekran Resmi 2021-11-05 10.42.57

Ekran Resmi 2021-11-05 10.42.23

Ekran Resmi 2021-11-05 10.42.44

Not: Fiyatlar Finans Cep'ten alınmıştır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş