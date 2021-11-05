Çeyrek altın bin liraya dayandı

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 562.77 lira oldu. Çeyrek altın ise 920,70 lira seviyesini gördü.

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranları artırmada acele etmeyeceğini açıklamasının ardından 'güvenli liman' olarak tarif edilen altında hareketlilik sürüyor.

Geçen hafta hızlı yükselişten sonra, bir miktar düşüş gösteren altın hafta sonuna da yükselişle girdi.

İstanbul Kapalıçarşı'da 562.26 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 562.77 liradan, 3 bin 744 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 787 liradan, 509.06 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 545.72 liradan satıldı.

3 bin 611 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 655 liradan ve 903 liradan alınan Çeyrek Ziynet 908 liradan işlem gördü.

Saat 10:40'a göre altın fiyatları şöyle:

Not: Fiyatlar Finans Cep'ten alınmıştır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.