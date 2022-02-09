Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 422 işçi, personel, memur alımı ilanı | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işçi, personel ve memur alımı yapacağına ilişkin bir duyuru yayınladı. İş arayan binlerce kişi 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hangi illerde personel, işçi, memur alımı yapacak?', 'Hangi kadrolardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alım yapacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 422 kişi alım yapılacak iş ilanı detayları...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 422 işçi, personel, memur alımı ilanı | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işçi, personel ve memur alımı yapacağına ilişkin bir duyuru yayınladı. İş arayan binlerce kişi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hangi illerde personel, işçi, memur alımı yapacak?", "Hangi kadrolardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alım yapacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 422 kişi alım yapılacak iş ilanı detayları...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 422 işçi, personel, memur alımı ilanı

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (422) adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır.

Başvurular nereye ne zaman yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının duyurusuna göre;

Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ...

Hangi branştan hangi şartlarla kaç personel alınacak?

a. ÇEVRE MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

b. İNŞAAT MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

c. MAKİNE MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

d. HARİTA MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

e. ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

f. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

g. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

h. MİMAR: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

i. ŞEHİR PLANCISI: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

j. BÜRO PERSONELİ (Taşra): Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama” bölümlerinden ön lisans mezunu olmak.

k. BÜRO PERSONELİ (Merkez): Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler,Ekonomi ” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

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