Çeşme’nin Muhafazakar Tatil Köyü: Club Familia

Yaz döneminde birçok kişi en uygun tatil seçeneğini araştırmaktadır. Özellikle muhafazakar aileler tatil tercihlerini değerlendirirken birçok noktaya dikkat etmektedir. Peki Muhafazakar aileler için en iyi tatil mekanı neresidir? Muhafazakar ailelere uygun tatil mekanları nerede yer almaktadır?

Yaz mevsimine denk gelen tatil döneminde birçok kişi tatil yapmak için en güzel mekanları seçmek ister. Tatil mekanı olarak genellikle denize kıyısı olan ve güzel bir deniz deneyiminin yaşanabileceği mekanlar seçilir. Bu sebeple günler öncesinden araştırmalarına başlayan insanlar en uygun mekanı seçmeye çalışırlar. Bunun yanı sıra mekan seçerken birçok kişi mekanın özelliklerine bakarak karar verebilir. Özellikle muhafazakar ailelerin otel seçimi yaparken dikkat ettikleri belli hususlar mevcuttur. Bu hususların başında mekanın aileye uygunluğu, alkol içerip içermemesi gibi mevzular gelmektedir. Bu noktada Çeşme'de yer alan ve sahip olduğu konum ve özellikler ile muhafazakar ailelerin veyahut bireylerin rahatlıkla tatil yapabileceği Clup Familia adında bir otel mevcuttur.

Club Familia oteli Ege bölgesinin en çok tercih edilen turistik mekanlarından birisi olan Çeşme'de yer almaktadır. Çeşme, sahip olduğu eşsiz denizi ve doğası ile tüm yılın stresini atmak isteyen birçok kişinin uğrak noktalarından birisidir. Her yaz döneminde milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Çeşme, tatil deneyimini kusursuz geçirmek isteyenler için oldukça güzel bir alternatif.

Çeşme sahip olduğu oteller ve pansiyonlar ile konaklama noktasında sıkıntı çekilmeyecek yerlerden biri. Fakat özellikle belli noktalarda hassas olan muhafazakar aileler için konaklama imkanına erişmek neredeyse imkansız konuma gelmektedir. Bu noktada muhafazakar ailelere uygun, alkolün tüketilmediği ve diğer tüm istenmeyen durumların yaşanmadığı Club Familia otel adından sıklıkla söz ettirmektedir. Club Familia otel sayesinde aileler kendi değerlerine zarar gelmeden yaz tatillerini rahatlıkla yapabileceklerdir.

Ege'nin İncisi Çeşme'de Eşsiz Bir Deneyim

Çeşme'nin tüm güzelliğinin hissedilebildiği Club Familia Tatil Köyü, yaz mevsiminin eşsiz havasını ve Ege'nin muazzam doğasını aynı anda yaşatan nadir yerlerden biridir. Ege kültürünün oldukça etkin yansıtıldığı Club Familia Otel, sunmuş olduğu imkanlar ile muhafazakar ailelerin her bireyine kapsayabilen bir tatil imkanı sunmaktadır.

Doğa İle İç İçe

Çeşme, sahip olduğu plajlar ile dünya çapında adından sıklıkla söz ettiren konumlardan biridir. Plajlarının temiz olması ve sahip olunan eşsiz kumsallar ile birçok Mavi bayraklı plaja sahip olan Çeşme, misafirlerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Club Familia da sahip olduğu mavi bayraklı kumsalları ile misafirlerine muazzam bir deniz ve kumsal keyfi sunmaktadır. Bu kumsallarda aileniz, eşiniz veyahut çocuklarınız ile çeşitli aktiviteler yapabilir, kumsalın keyfine en üst düzeyde çıkartabilirsiniz.



Bunun yanı sıra, Club Familia tarafından kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı sunulan plaj ve açık havuzda misafirler deniz keyfini çıkarabilirler. Ayrıca Club Familia'da yer alan ve özenle hazırlanmış odalar vasıtasıyla günün yorgunluğunu ve stresini burada atabilirsiniz.

Buna ek olarak Club Familia Otel'in sahip olduğu ve birçok damak zevkine hitap eden açık büfe mutfağı ile tatil boyunca ailenizle birlikte sağlıklı yiyecekler tüketebilir ve yeni tatlar deneme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Club Familia Otel sahip olduğu modern çarşısı, çocuk oyun alanları, konserleri ve animasyonları ile misafir ailelere oldukça yetkin bir hizmet sürmektedir. Sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmayacak bu tatil muhafazakar ailelerin her bir ferdine hitap etmektedir.

Misafirlere Kusursuz Hizmet Anlayışı

Club Familia Otel, Ege'nin incisi Çeşme'de sahip olduğu 235 oda ve 700 yataktan oluşan kapasitesiyle misafirlerine hizmet vermektedir. 4 yıldızlı kategorisinde yer alan Club Familia Otel, muhafazakar ailelerin vazgeçilmez adreslerinden biri olacaktır.

Bunun yanı sıra Club Familia otel bünyesinde bir restoran, oyun salonu, 2 tanesi bayanlara tahsis edilmiş 3 yüzme havuzu, çocuklar için kreş, Fitnes center, voleybol sahası, tenis kortu, Türk ve Fin hamamları, Sauna, SPA, Kuaför, 24 saat hizmet veren sağlık merkezini barındırmaktadır.

Merkezi bir konumda yer alan Club Familia Otel İzmir'e yaklaşık olarak 90 km, Çeşme'ye ise yaklaşık 6 km uzaklıkta bulunur. Havalimanı ve otogar transferlerinin yapan Club Familia Otel, aynı zamanda Alaçatı, Çeşme ve Sakız Adası'na da çeşitli turlar düzenleyerek misafirlerini muazzam bir tatil deneyimi sunmaktadır.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.