'Cepten daha az yakan' otomobiller

Yakıt ekonomisi tüm sürücüler için öncelik. Benzin ve dizel arasındaki fiyat farkı kapansa da tercihler bu alanda yoğunlaşmış durumda. Peki yakıt ekonomisinde favori araçlar var mı?

Enerjide dışı bağımlı olan ülkemizde yakıt ekonomisi özellikle sürücüler için büyük önem taşıyor. Son dönemde dizel ile benzin fiyatları arasındaki makas her ne kadar daralmış olsa da yakıt ekonomisi her marka, model ve yakıt türü için başrol oynuyor.

100 kilometre baz alındığında en az tüketen araçlara sektörde rağbet var. Başta taksiciler olmak üzere yakıt tüketimini baz alan sürücüler seçecekleri araçlarda bu özelliğe dikkat etmekteler. Otomotiv uzmanları da bu hususta özellikle az tüketim yapan araçlara yönelik listelerinde "ekonomik" yakıtı baz alarak bazı model önerilerini şöyle sıralamaktalar:

Opel Corsa: ECOTEC teknolojisi kullanan Opel Corsa, dizel otomobiller arasında yer alıyor. 100 kilometrede ortalama 3.2 litre yakıt tüketen Corsa, aynı zamanda ısıtmalı koltuk seçenekleri ve direksiyon işlevselliği ile de ön plana çıkan otomobiller arasında.

Audi A1: Audi A1 1.4 L ve 1.6 L TDI hacimli motorlara sahip. En az yakan otomobiller arasında yer alan Audi A1 100 kilometrelik mesafede 3.4 litre yakıt tüketmekte. Audi A1 fiyatları pahalı olmasına rağmen 15.000 kilometreyi geçen kullanıcılar, düşük yakıt tüketimi sebebiyle karlı duruma geçebilmekte.

Ford Fiesta: 2017 senesinde tekrar yenilenen ve 8. jenerasyonu ile araç tutkunları ile buluşan Ford Fiesta, 1.5 litrelik hacme sahip dizel motora sahiptir. Ford Fiesta otomobili 100 kilometrede 3.5 litrelik yakıt tüketir. Verimlilik özelliği ile ön plana çıkan Ford Fiesta en fazla tercih edilen araçlar arasında.

BMW 1 Serisi: C segmentli premium araçlar arasında yer alan BMW 1 serisi, Alman teknolojisi ile üretilen iç aksamları ile de dikkat çekiyor. 100 kilometrelik mesafede 3.6 litre yakıt tüketen BMW 1 serisi metropoller için de uygun olan araçlardan.

Nissan Pulsar: Renault Nissan arasındaki işbirliğinin en önemli detayı motor teknolojileridir. Fransızlar tarafından geliştirilen dCi özellikleri motor, düşük yakıt tüketimi ve işlevsel özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Nissan Pulsar modelinde kullanılan motor, 100 kilometrede 3.4 litre yakıt tüketiyor.

Mini Cooper D 1.5 116 PS: Şık ve zamansız tasarımı, sürekli yenilenen teknolojisi ve sağladığı konforlu sürüşle şehrin en popülerlerinden biri olan Mini Cooper, aynı zamanda da en az yakıt tüketen arabalar arasında. Aracın 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi ise 3.7 litre.

Renault Talisman: İş dünyasına özel olarak geliştirilen Talisman aracı, geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. Sert çizgiler ve kaslı yapısı ile sık sık kendinden söz ettirmeyi başaran bu araç gelir ve gider dengesini de sağlayabilecek şekilde özel olarak tasarlanıyor. Rüzgar sürtünmesi ve yakıt tüketimi düşük olan araç, 1.5 litrelik dCi motoru ile 100 kilometrede 3.6 litre motorin harcıyor

Renault Clio: En az yakan otomobiller arasında Renault markasının efsanevi modeli Clio'da bulunuyor. Düşük yakıt tüketimi ve uygun fiyatları ile adından sık sık söz ettiren Clio efsanevi dizel motoru dCi ile üretiliyor. 100 kilometrelik mesafede ortalama 3.6 litre yakıt tüketen Renault Clio en sık tercih edilen araçlar arasında da bulunuyor.

Citroen C3: Aileler için tasarlanan ve metropol yaşamına uyum sağlayabilen Citroen C3 modeli BlueHDi motora sahiptir. 100 kilometrelik mesafede 3.7 litre yakıt tüketen Citroen C3, en az yakan otomobiller listesinde yer almayı başarıyor.

Toyota Corolla: 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites.Toyota'nın ürettiği en popüler modellerinden biri olan Corolla'nın manuel vitesli versiyonu da 2020'nin en az yakıt tüketen otomobillerinden. Türkiye'de üretilmesi sebebiyle piyasadaki pek çok araca kıyasla çok daha uygun bir ilk edinim fiyatına sahip Corolla'nın 100 kilometrede tükettiği ortalama yakıt miktarı ise 4.1 litre.

Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT: İç ve dış tasarımı ve performansıyla her zaman dikkat çeken Volkswagen Passat da 2020'nin en az yakıt tüketen arabaları arasında. Çok fazla tercih edilen bu aracın yakıt tüketimi ise 100 kilometrede ortalama 4.2-4.3 litre arasında.

Opel Astra Hatchback: Opel ve FIAT işbirliği ile geliştirilen CDTi motor, verimlilik ve işlevsellik konusunda ön plana çıkıyor. Ünlü Astra modelinde de kullanılan CDTi motorunun 1.6 litrelik versiyonunun kullanıldığı Opel Astra Hatchback 100 kilometrelik bir mesafe için ortalama olarak 3.7 litre yakıt tüketiyor. 1.6 CDTi motor aynı zamanda 110 beygir güç üretimine de sahip.

Hyundai Elantra 1.6 CRDI Dizel 7 İleri DCT 136 PS: Hem konforlu bir sürüş deneyimi hem de yüksek performans sağlamasının yanında, en çevre dostu arabalardan biri. Dizel versiyonu en az yakan arabalar arasında yer alan Elantra'nın 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi ise 4.1 litre.

Seat Leon 1.6 TDI 115 PS: Tasarımı, teknolojisi ve güvenlik tedbirleriyle ön plana çıkan Seat Leon'un aynı zamanda yakıt konusunda da cimri. Pek çok özelliğiyle kullanıcıları arasında özel bir yere sahip olan Seat Leon'un 100 kilometrede ortalama olarak tükettiği yakıt miktarı ise 4-4.1 litre arasında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.