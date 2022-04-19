DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bella Hadid Türk imamı paylaştı! Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı?
iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 çıktı mı? iPhone 14 kaç TL? Apple iPhone 14 ne zaman çıkacak?
Yunanistan, Rus tankerine el koydu!
Üç Kuruş 23.bölüm full izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm (23.bölüm) tek parça izle
Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek?
İPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı? iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi? Hangi cep telefonlarında fiyat düşecek? ÖTV indirimi ile iPhone fiyatları düşer mi?
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?
57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu
Putin'den Buça katliamı ile suçlanan tabura onur madalyası
Kılıçdaroğlu'nun ''Pençe-Kilit Operasyonu'' desteğine HDP'den tepki
Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı
“Sana Emanet” Ödüllü Bilgi Yarışması Başvuruları Başladı
Ayasofya Camisi'nin 'İmparatorluk Kapısı'na saldırı! İBB'den açıklama
Bella Hadid, Türk imamın görüntülerini İnstagram hesabından paylaştı

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

BURSA

19:53

04:42
19:53
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:37

04:27
19:37
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:20

04:11
19:20
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:03

03:54
19:03
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:50

03:51
18:50
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

ANKARA

19:37

04:27
SAHUR
19:37
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi.

4 Saat Önce
2022-04-19 07:09:03
Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı

Cep telefonu ve tütünde özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.

Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2 bin 400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

FİYATLAR DÜŞECEK

Yeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.

Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş