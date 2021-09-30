DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2. el cep telefonları ucuzladı mı? İkinci el telefonlar ne kadar ucuzlar? KDV indirimi sonrası cep telefonları fiyatı düşer mi?
Cep telefonları ucuzladı mı? Cep telefonlarında KDV düştü mü? Hangi cep telefonlarında KDV indirimi oldu?
Cep telefonlarında KDV indirimi
Trabzon namaz vakitleri
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2021 | Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı
Fransa'da ''radikalleştiği'' iddiasıyla 30'a yakın cami kapatıldı
ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi: Borç limiti askıya alındı
ABD'de kira fiyatlarında ''şok edici büyüme seviyesi''
Hamas lideri Heniyye: ABD ve İsrail siyasi çözümü kabul etmiyor
Ekvador’da cezaevinde çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi
Benzine 29 kuruş zam! Pompaya yansıyacak mı?
ABD'nin ham petrol stoklarında artış
İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kadını öldürdü
Yunanistan'da asgari ücret ne kadar?
e-Devlet'ten ikametgah belgesi nasıl çıkartılır?

TIMETURK / EKONOMİ / Cep telefonlarında KDV indirimi

Cep telefonlarında KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yenilenmiş cep telefonlarında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

18 Dakika Önce
2021-09-30 09:05:46
Cep telefonlarında KDV indirimi

Cep telefonları ve benzeri teknolojik ürünlerin yenilenmiş olarak satılmasına dair altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlaması sonrası, bu tür ürünlerin satışına yönelik KDV'de değişikliğe gidildi.

KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Yüzde 18 olan KDV oranı, sektörün de talepleri doğrultusunda yüzde 1'e indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye şu ifadeler eklendi:

"21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez)."

Kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 1'e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN