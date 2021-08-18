CEO'lara yol gösteren kitaplar

Uluslararası alanda tanınan ve iş hayatının nabzını tutan çoğu CEO okudukları kitaplardan esinlenerek adımlar atarken okurlaraz da tavsiyede bulunmaya devam ediyorlar

İyi bir kitap okumayı elbette herkes ister. Seçeceğiniz kitap hem fikri dünyanızda kıpırdanmalara yol açacak hem de bakış açınıza yeni bir projeksiyon sunacaktır. Bugün iş dünyasının önemli temsilcileri de okudukları kitaplardan esinlenerek iş hayatlarına farklı bir boyut katmayı ihmal etmiyorlar...

İşte uluslararası alanda tanınan ve iş dünyasında sözü geçen önemli isimlerin okurlara verdiği kitap tavsiyelerinden bazıları:

Amazon kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Günden Kalanlar isimli kitabı okurlara öneriyor.

Kitabın konusu şöyle; Darlington Malikânesi'nin emektar başuşağı Stevens yıllarca işini en iyi şekilde yerine getirmiş, işvereni olan Nazi sempatizanı Lord Darlington'a bağlılıkta kusur etmemiştir. İşinin gereklerini, kişisel hayatı ve duygularından daha fazla önemseyen Stevens, evin kâhyası Bayan Kenton'la arasındaki yakınlığın iş ilişkisinden öteye geçmesine izin vermez. Yıllar sonra, Darlington Malikânesi el değiştirip bildiği düzen iyiden iyiye yok olmaya başlayınca Stevens bir tatile çıkar.

Google'n kurucularından olan Larry Page, Nikola Tesla Kendini Anlatıyor | Nikola Tesla'yı öneriyor

Larry Page diğer başarılı liderlerin hikayelerinden ilham bulan bir okur konumunda.Bu kutabın konusu şöyle; Dünyanın en önemli bilim insanlarından birisi olarak kabul edilen Nikola Tesla bu kitabında kendi kaleminden hayatını anlatıyor; çocukluğundan, eğitiminden, icatlarından, rakiplerinden bahsediyor.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison Önerisi “Napoleon” isimli kitap. Ellison, Fransız İmparator Napolyon Bonopart'ın biyografisinden etkilendiğini söylüyor. Napolyon'un hayatını ele alan birçok kitap var. Bu kitabı diğerlerinden ayıran özelliği Napolyon'un politik hayatının dışında karakteristik özelliklerine sempatik bir bakış açısı ile yaklaşılmış olması. Kitabın yazarı Vincent Cronin, klasik biyografik stilin dışına çıkarak Napolyon'un bilinmeyen yönlerine ve insan ilişkilerine odaklanmış.

Uluslararası yatırmıcı iş insanı Warren Buffett'ın Önerisi “The Intelligent Investor; Dünyanın en büyük yatırımcılarından Warren Buffett zamanının büyük bir kısmını kitap okuyarak geçiriyor. Ve bunu her degasında okurlara iletiyor.Yatırım felsefesini tüm ayrıntıları ile ele alan “The Intelligent Investor” kitabının kendi yatırım stratejisini de etkilediğinin altını çiziyor. Kitabın yazarı ise Benjamin Graham.

Linkedin CEO'su Jeff Weiner mutluluğun gerçek anlamını Dalai Lama'nın yazdığı “The Art of Happiness” kitabında bulduğunu söylüyor.

Kitap, meditasyonlar, hikayeler, Budizm ve psikolojinin birleştiği noktalar sayesinde Dalai Lama, günlük hayatta yaşadığımız depresyonları, korku ve endişeleri, öfkeyi, kıskançlığı ya da sadece kötü bir ruh halini nasıl yenebileceğimizi göstermektedir. Hayatımızda karşılaştığımız engelleri aşarak derin ve kalıcı bir içsel barışa nasıl ulaşılacağını açıklamak için ilişkileri, sağlığı, aileyi ve işi tartışmaktadır. 2500 yıllık Budist meditasyonları ve sağlıklı bir sağduyuyu temel alan Mutluluk Sanatı, okuyuculara tüm insanların ortak sorunları hakkında yardımcı olmak için geleneklerin sınırlarını aşan bir kitaptır.

ExxonMobil CEO'su Rex Tillerson, Atlas Vazgeçti kitabının çağımızın en etkili kitaplarından biri olduğuna inanıyor ve herkesin okuma listesinde olması gerektiğini vurguluyor. Ayn Rand, bütün zamanların en çok okunan felsefi romanı "Atlas Vazgeçti"yi (Atlas Shrugged) 1957'de çıkardı. Roman o günden beri her yıl ortalama 200.000 sattı. Amerika'yı İncil'den sonra en çok etkileyen kitap oldu. Ayn Rand -asıl adıyla Alişya Rosenbaum- 1500 sayfalık bu dev romanı için "Bu bir felsefe tarihi kitabıdır. Düşüncemin vardığı son nokta da şudur: İnsanın kendi yaratıcılığını ortaya koyma hakkı hiçbir zaman engellenemeyecek". Ayn Rand'ın eserlerini Türkçeye kazandıran Sinan Çetin bu kitap için şöyle diyor: "Bu kitap iş yapan, yaratan, yapan eden insanın toplum tarafından nasıl sömürüldüğünü, üstelik zalimce suçlandığını açıkça gözler önüne seriyor.

JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon Dünya Düzdür - Yirmi Birinci Yüzyılın Kısa Tarihi | Thomas L. Friedman'ı önermekte.

Yazar kitabında, 2000 yılında internetin tüm dünyada hızla yayılmaya başlaması ve diğer güçlerin de etkisi sonucu yepyeni bir çağa girildiğini, küreselleşmeyi farklı boyuta taşıyan bu yeni çağda dünyanın çok küçük bir yer haline gelip oyun sahasının düzleştiğini ve bu gelişmeyle birlikte sadece dünyanın gelişmiş ülkelerindeki değil en ücra köşelerdeki bireylerin bile küresel düzeyde işbirliğini geliştirmek ve rekabet etmek için yepyeni bir güce sahip olduklarını ileri sürüyor. Friedman kitabında, dünyayı düzleştiren güçleri açıklarken 21. yüzyılın ekonomik tarihine de ışık tutuyor.

Twitter ve Square kurucusu Jack Dorsey işe alımlarda elinde Checklist Manifesto - İşler Nasıl Doğru Yapılır | Atul Gawande'i düşürmüyor.

Kitabın konusu şöyle; Daha uzun süre eğitim görüyor, daha fazla uzmanlaşıyor, daha ileri teknoloji kullanıyor ama yine de hata yapıyoruz. Ve bunun nedeni son derece basit: artık sahip olduğumuz bilgi hacmi ve karmaşıklık düzeyi, bireyler olarak bu bilgiyi tutarlı, doğru ve güvenli biçimde iletme becerimizi aşmış durumda. Checklist Manifesto, yaşamımızdaki karmaşıklığın doğasını irdeleyen, merak ettiren ve eyleme geçirten bir kitap. İşini doğru yapmak isteyen herkes için...

Bill Gates'in iş hayatı üzerine kitap önerilerinin yanı sıra listesinde yer alan Çavdar Tarlasında Çocuklar | J. D. Salinger'i tüm zamanların en favorisi olarak nitelendiriyor.Kitabın konusu şöyle; Ergenlik çağının içinde, yetişkin dünyanın düzenine karşı isyankar bir çocuğun, bir Noel öncesi başına gelenler... Bu sürecin bir psikiyatri kliniğinde noktalanışı. Holden Caulfield'in masumiyet arayışının iç burkucu romanı.

Coca-Cola yöneticisi Muhtar Kent ilhama ihtiyaç duyduğu zaman Paranın Yükselişi - Dünyanın Finansal Tarihi | Niall Fergu okuyor.

kitabın konusu şöyle; Niall Ferguson'un yeni kitabı Paranın Yükselişi'nde, bütün büyük tarihsel olayların arkasında finansal bir sırrın yattığı belirtiliyor. Ferguson, ayrıca kadim Babil'den günümüz Hong Kong'una, finans kurumunun insanlığın ilerlemesinde teknolojik buluşlar kadar önemli bir etken olduğu gerçeğine de dikkat çekiyor.

Cisco'nun CEO'su John Chambers; Facebook yöneticilerinden olan Sheryl Sandberg'in yazdığı Lean In - Sınırlarını Zorla kitabını hararetle okuyor.Bu kitap yayınlandığında Cisco'nun CEO'su John Chambers bu kitabı iş dünyasındaki kadınları cesaretlendirmesi bakımından büyük bir fırsat olarak görmüş ve kitabın her bir kopyasını üst düzey yöneticilerine dağıtmış.

Blackstone Group CEO'su Stephen Schwarzman'ın listesinde tüm zamanların en favorisi olarak bu Nicolo Machiavelli klasiği yer alıyor.Prens adlı eser bugün hemen her kesimin dikkatini çekmekte. Kitabın konusu şöyle; Her zaman cumhuriyet yönetiminden yana olan Machiavelli, İtalya'daki devletçiklerin, 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başında içinde bulundukları siyasal kaosu, ekonomik, askeri ve ahlaksal çöküşü durduracak bir prens (hükümdar) arayışına girer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.