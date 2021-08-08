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TIMETURK / EKONOMİ / Cengiz Holding’den yangın mücadelesine ekipman desteği

Cengiz Holding’den yangın mücadelesine ekipman desteği

Cengiz Holding, yangınla mücadeleye destek için sahada hizmet veren ekiplerin kullanabilmesi amacıyla ekipman desteğinde bulundu.

11 Saat Önce
2021-08-08 10:33:27
Cengiz Holding’den yangın mücadelesine ekipman desteği

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Cengiz Holding, yangınla mücadeleye destek için sahada hizmet veren ekiplerin kullanabilmesi amacıyla ekipman desteğinde bulundu.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding 100'ün üzerinde noktada başlayan ve büyük bölümü kontrol altına alınmakla birlikte bir kısmı halen devam eden orman yangınları için verilen mücadelenin yanında yer alarak, yaraların sarılmasına destek oluyor.

İstanbul'dan gönderilen ve dün gece Fethiye Kaymakamlığı'na teslim edilen ekipmanlar arasında, 2.750 yangın tüpü ve yangın ekipmanı, iki adet 44kVA jeneratör, yanmaz çizme, yanmaz eldiven ve itfaiyeci kıyafetleri yer alıyor.

Ayrıca, Cengiz Holding'in orman yangınları ile mücadelenin sürdüğü bölgelere ve sahada etkin destek veren sivil toplum kuruluşlarına desteğinin devam edeceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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