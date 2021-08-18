Cengiz Holding'den AFAD'a 5 milyon dolar bağış

Cengiz Holding, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından ve Batı Karadeniz bölgesini önemli ölçüde etkileyen sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 5 milyon dolar bağışta bulundu.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding'in 5 milyon dolar bağışta bulunduğu AFAD, kurulduğu 2009 yılından bu yana pek çok gönüllüsüyle birlikte Türkiye'de yaşanan büyük deprem, yangın, sel gibi afetlere müdahale ederek, deprem sonrası yürüttüğü iyileştirme çalışmalarıyla afetzede vatandaşların yaralarını sarıyor.

Cengiz Holding'in yangın ve sel felaketlerinden etkilenmiş bölgelerin halkına ve bu bölgelerin ıslahı için yürütülecek çalışmalara desteğinin devam edeceği bildirildi.