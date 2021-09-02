Cemil Üngör’den ‘Turizm’ öngörüsü

Rusya’nın Türkiye’ye uçuş sınırlaması uygulaması kararı sonrasında turizm işletmecileri yaz tatil dönemi için düşünceli bir bekleyişe girdiler. polemik habere konuşan Turizm İşletmecisi, prodüktör Cemil Üngör, 2021 yaz döneminde turizmle alakalı beklentilerini aktardı.

İlk turizm yatırımınızı ne zaman yaptınız?

-2020 yılında pandeminin patladığı zamanlar Çeşme'de büyük bir butik otel kurduk. Bu ilk turizm yatırımımızdı.

2020 yılı turizm alanında nasıl geçti?

-Pandemiye rağmen beklentilerimizin üzerinde geçti. Yaz döneminin genelinde %90 doluluk gördük. Yerli, gurbetçi ve yabancı turistler vardı. Bütçelere uygun kampanya yaptık ama insanlar ksııtlamalardan bunaldığı için harcama yapmaktan çekinmedi. Ülkeye bolca döviz girmiş oldu.

2021 yılına yeni bir yatırımla giriyorsunuz...

-Evet. Geçen seneki doluluğu görünce yeni bir yatırım yapmaktan korkmadık ve yine Çeşme'ye 3 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yeni yatırımımızda 300 kişiye istihdam sağlayacağız. Aynı zamanda müzik prodüktörü olduğum için sanatçılarımızı da burada istihdam edeceğiz. 11 bin 800 metrekare alanda 2800 metrekare plaj, gece kulübü, yeni nesil meyhane, restorant, kafe, dükkanlar olacak.

Rusya'nın uçuş kısıtlaması kararı sizi korkuttu mu?

-Bizi korkutmadı. Rus turistlerin Türkiye'yi sevdiğini biliyorum ve geleceklerine inanıyorum.

Pandemide herkes yatırımlarını güvenli alanlara yöneltirken, siz neden yeni yatırım yapma kararı aldınız?

-Aramızdan cesur insanlar çıkıp ülkemiz için yatırım yapmalıydı. Biz de faydalı işler yapmak istedik.

Yeni yatırım yapma planınız var mı?

-Çeşme'de kuracağımız yeni tesisten gelecek geliri de yine turizm alanında yatırım olarak değerlendireceğiz. Kış turizmi için de Palandöken'de bir yer aldık ve önümüzdeki sene inşasına başlayacağız. İzmir Urla'da 29 yıllığına Milli Emlak'tan yer kiraladık. Burada da termal turizm yatırımı yapacağız. Bunların hepsini pandemi döneminde yapıyoruz ve korkmuyoruz.

Cemil Üngör sözlerine böyle devam etti

İnsanlar pandemi dönemindeki kısıtlamalarda çok sıkıldılar. bunula birlikte birçok insan gelir kaybı da yaşadı ve tatil imkânları çok kısıtlı. Kampanyalar yaparak insanları tatile çekebilecek misiniz?

-Pandemide sıkılan insanlar tatile ihtiyaç duyuyorlar ama birçok kişi gelir kaybı yaşadı... Biz de bunu göz önüne alarak kampanyalar yapacağız. Her keseye uygun tatil imkanları sunmak istiyoruz. Tatil lüks olmaktan çıkmalı. Burada sanatçılarımız Zeyd, Burak King,İrem Erdal, Tuğçe Kandemir, Onur Suygun, Roze Kalliope gibi isimler de yüksek ücretler talep etmeden sahne alacaklar. İnsanlarımızın eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacağız. Otel misafirlerine ücretsiz konserler vereceğiz. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi insanlar da tatil yapmak istiyorlar. Onlara da sıkıntılarını bir nebze olsun unutturabilmek için bir sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Şehirlerde bulunan derneklere giderek, ihtiyaç sahibi insanları tespit edeceğiz. Onlardan bir kısmını otobüslerle alarak, tesisimize getireceğiz ve burada ücretsiz tatil yapacaklar. Yine hiçbir ücret talep etmeden otobüslerle geri götüreceğiz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.