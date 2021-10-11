Cemal Polat: Uluslararası Arenada Markanıza Değer Katıyor.

Cemal Polat, işletmenizin zaman içinde yarattığı markayı daha yüksek bir bilinirliğe kavuşturmak herkesin hayali. Bu hayale kavuşmak için birçok pazarlama stratejisi uyguladığınız halde hedeflerinize ulaşmayı başaramadıysanız tam da bu noktada ihtiyacınız olan şey şudur: “Franchising İş Modeli.”

Cemal Polat 23 Aralık 1987 yılında Türkiye'de Dünyaya gelmiştir. Henüz 3 yaşındayken ailesi ile İngiltere'ye yerleşen Cemal Polat, başarılı geçen öğrenim hayatının ardından Global düzeyde itibar sahibi bir üniversite olan Hertfordshire Üniversite'sinin Uluslararası Ticaret Ekonomisinde mastırını tamamladı. İngiliz ekonomi kültürünün başlıca unsuru olan disiplini her zaman için sıkı sıkıya benimseyen ve yaptığı işler ile adından söz ettiren Cemal Polat Londra'da bir çok global firmaya iş ve mekan tasarımları yerleri ile ilgili danışmanlık hizmeti veriyor.

Farklı sektörlerde yaptığı girişimler ve yaptığı iş yatırımlarıyla Cemal Polat, uzun yıllardır yaşadığı Londra'nın ardından marka ve işletmelere değer katmak için artık Uluslararası hizmet veriyor. Cemal Polat, uluslararası birçok firmanın yanı sıra İngiltere'nin yerel işletmelerine ve Kurumsal markalarına hizmet veren Cemal Polat, Büyük küçük demeden her işletme ile çalışıp, müşterilerinin markalarını her zaman için hak edilen seviyeye taşımak bizim görevimiz. Özgün ve titiz çalışma şekliyle adından İngilterede bahsettiren Cemal Polat, Uluslararası ticaret sektöründe de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

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