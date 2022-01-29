Cem Yılmaz'dan Hepsijet işçilerine destek

Komedyen Cem Yılmaz, 1 liralık zam teklifine karşı kontak kapatan Hepsijet işçilerine destek verdi. Yılmaz, 'En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim' dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisinden destek isteyen kargo şirketi Hepsijet çalışanlarına sosyal medyadan destek verdi.

Yılmaz twitterdan yaptığı paylaşımda, "Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir" dedi. Cem Yılmaz Hepsijet etiketini kullanarak, "İlgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur" ifadesini kullandı.

Kargo şirketi Hepsijet çalışanlarına 2022 için önerilen 1 liralık zamma karşı işçiler Antalya ve Karaman'da dün öğle saatlerinde kontak kapatmıştı.

Hepsijet çalışanları halihazırda paket başı 3.75 TL kazanıyor. Hayat pahalılığından yakınan işçiler, 1 liralık zamla kazançlarının asgari ücret altına düşeceğini söylüyor. .