Cem Küçük'ten benzin zammı isyanı! 'İş rahatsız edici boyutlara geldi'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, benzin ve motorine neredeyse gün aşırı gelen zamlara isyan etti. 'Şu an benzin 30 lira, bu yazıyı okurken 31 ya da 32 olabilir, iş rahatsız edici boyutlara geldi' diyen Cem Küçük, otobüs firmalarının akaryakıt fiyatlarından ötürü Kurban Bayramı tatiline gideceklere dönüş bileti kesmediklerini yazdı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, otobüs firmalarının akaryakıt fiyatlarından ötürü dönüş bileti kesmediklerini belirterek, "Şu an benzin 30 lira. Bu yazıyı okurken fiyatı 31 ya da 32 olabilir. Sürekli arttığı için hâliyle otobüs şirketleri sadece gidiş bileti veriyorlar.

Hem vatandaşlardan hem de otobüs firmalarından bu konuda hatırı sayılır şikâyet aldım. Benzin fiyatları bir yerde durmuyor. Gerçekten hem cep yakıyor hem de artık iş rahatsız edici boyutlara geldi" diye yazdı.

Muhalefete "enerji maliyetlerini düşürmek için öneri sunun" diye seslenen Küçük, "Demokrat Parti'nin bir önerisi oldu. 2 ay süreyle EPDK'nın rafineri ve dağıtıcıların kâr marjlarına sınırlama getirilmesini önerdi.

Bu öneriler olur mu bilmiyorum ama benzin, motorin fiyatları bir yerde durmalı. Bakın otobüs firmaları dönüş bileti kesmiyorlar, fiyatları öngöremedikleri için. Umarım bu sorun bir an önce giderilir" ifadelerini kullandı. .