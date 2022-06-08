Cem Küçük: Marketler ve alışveriş merkezlerinde fiyatlar roket gibi uçmuş durumda

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 'Hayat pahalılığı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul ediyor. Durumun herkes farkında. Yani marketlere, alışveriş merkezlerine gittiğinizde fiyatlar roket gibi uçmuş durumda' diye yazdı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, hayat pahalılığı vardır..." sözlerine işaret ederek, "Gördüğünüz gibi hayat pahalılığı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul ediyor. Durumun herkes farkında. Yani marketlere, alışveriş merkezlerine gittiğinizde fiyatlar roket gibi uçmuş durumda" diye yazdı.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 73'lük enflasyonun yüksek olduğunun kaydeden Küçük, "Hem cari açığımızın hem de enflasyonun ana sebebi enerji maliyetleri.

Türkiye'nin ihracatı 238 milyar dolar. Bunun sadece 55 milyar doları ithalata bağlı. Son bir yıllık ithalat 265 milyar dolar. Bunun da 55 milyar doları enerji. Yani tablo karamsar değil...

Neden değil? Çünkü Karadeniz gazı 2023'te halkın kullanımına sunulacak. Bir diğer ithalat kalemimiz olan araçlarda da 2023'te yerli araba TOGG'un devreye girmesiyle rakamlar iyileşecektir.

Bunun dışında savunma sanayi iyi durumda. Dış politikamız iyi. Önceden konuşmadığımız her ülkeyle barışıktık. Rusya-Ukrayna savaşında denge politikasıyla istikrarlı bir yol izliyoruz...

Türkiye'de dün Sayın Erdoğan'ın dediği gibi her şey var. Üretim iyi. Rakamlar asla kötü değil. Tek kötü olan şey hayat pahalılığı. Marketler ateş pahası. Markete girip 300-400 lira veriyorsunuz. Sonra ben ne aldım diye kendi kendinize soruyorsunuz!.. Ev kiraları uçtu. İnsanlar gerçekten bu hayat pahalılığından ciddi etkileniyor... " ifadelerini kullandı.