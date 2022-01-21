Cem Küçük: Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, “Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları aşağı çekilmeli. Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor” dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, “Bütün dünyada enerji fiyatları ciddi olarak artış gösterdi. Benzin, doğalgaz ve elektrik maliyetlerinin artmadığı tek bir ülke yok” dedi. “Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları aşağı çekilmeli. Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor” diyen Küçük, hükûmetin elinden geleni yaptığını da söyleyerek, "Döviz istikrarını korudukça enerjide düşüş halka yansıtılırsa daha olumlu olur” görüşünü aktardı.

Küçük, “Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları geri alınmalı” başlıklı bugünkü yazısında, enerji fiyatlarının bütün dünyada ciddi artış gösterdiğine dikkati çekerek, “tedarik zincirinin kırılması ile enerjide yaşanan darboğaz ve talep patlamasının buna sebep olduğunu ifade etti. Küçük şunları kaydetti:

“Türkiye'nin doğal kaynağı yok. Enerjide dışa bağımlıyız. Yıllık faturamız 55-60 milyar dolar arasında. Malum döviz de yükseldi. Bir ara 18 TL oldu. Kur korumalı Türk lirasıyla makul bir seviyeye geldi. Şu an 13,3 seviyesinde. Enerji Bakanlığı doğalgaz ve elektrikte yıllık 165 milyar TL katkı sağlıyor ve son zamlara kadar süreç iyi getirildi. Daha önce yazmıştım, o zamların zamanlaması önemliydi.

2021 başında benzinin litre fiyatı 7,30'du. Şu an 13,59. Motorinin 2021 başı fiyatı 6,73'tü. Şu an 14,30. Bir yılda yüzde yüz artış. Kimsenin maaşı yüzde yüz artmadı. Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları aşağı çekilmeli. Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor. Hükûmet elinden geleni yapıyor. Döviz istikrarını korudukça enerjide düşüş halka yansıtılırsa daha olumlu olur...” .