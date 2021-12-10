DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 SSK emekli maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 2022 emekli aylığı ne kadar olacak? Emekliler kaç lira zam alacak?
Elon Musk’a uzay dersi: Tesla, Mars yörüngesinde dönmüyor
TÜİK işsizlik rakamlarını açıklandı
İkinci el otoda yeni dönem
2022 SSK emekli maaşı ne kadar? Emeklilere ek zam yapılacak mı? Emeli aylığına düzenleme yapılacak mı?
Çiftçilere müjde: Alınan vergi iade edilecek
Uğur Şahin'den 4'üncü doz aşı açıklaması
Dolardan yeni rekor geldi
Galatasaray Avrupa Ligi rakibi hangi takım olur? Galatasaray hangi takımla eşleşir?
Cem Küçük: Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı, 2 bin lira gibi emekli maaşı alanlar var bunlar da düzeltilmeli
Moody’s, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
Bloomberg Analisti: “Bitcoin 2022’de 100.000 dolara çıkacak!”
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret dördüncü son toplantı hangi gün yapılacak?
TİSK'ten yeni ''asgari ücret'' açıklaması
Çin medyası: Komünist Parti üyelerinin üç çocuk yapma sorumluluğu var

TIMETURK / EKONOMİ / Cem Küçük: Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı, 2 bin lira gibi emekli maaşı alanlar var bunlar da düzeltilmeli

Cem Küçük: Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı, 2 bin lira gibi emekli maaşı alanlar var bunlar da düzeltilmeli

' İğneden ipliğe her şeye zam geldi. 3.500-3.700 gibi rakamlar kurtarmaz. Asgari ücret en az 4.000 TL olması gerekir' diyen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ' 2.000, 2.300, 2.500 TL gibi emekli maaşı alanlar var. Bunları da düzeltmeli' diyerek hükümeti uyardı.

58 Dakika Önce
2021-12-10 09:19:03
Cem Küçük: Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı, 2 bin lira gibi emekli maaşı alanlar var bunlar da düzeltilmeli

Cem Küçük'ün, bugün Türkiye gazetesindeki köşesinde yayımlanan, "Asgari ücrette 4 bin TL'den aşağısı kurtarmaz" başlıklı makalesi şöyle:

Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta rakam şekillenecek. Böylece asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanların durumu da düzelebilir.

Hayat pahalılığı ortada. Yüksek enflasyon herkesin kabul ettiği bir gerçek. Enflasyon ortalama yüzde 22 dense de yeme içme sektöründe, gıdada yüzde 50, hatta üzerinde olduğunu biliyoruz.

İğneden ipliğe her şeye zam geldi. O bakımdan asgari ücretin alt gelir grubu vatandaşlarımızı tatmin etmesi gerekir. Bunun için de en az 4.000 TL verilmesi gerekir.

3.500-3.700 gibi rakamlar kurtarmaz. Ülkede ciddi geçim derdi başlar. 4.000 lira en azından, az da olsa nefes aldırır. Hükûmetimizin bunu iyi irdelemesi lazım.

Tabii ki işvereni de düşünmek gerekir. Onlara da maliyet biniyor. Belki işvereni vergi yönünden hafifletmek lazım. Üstündeki yükü almak lazım. Yani bir tarafı rahatlatayım derken diğer tarafı da boğmamak lazım.

Öte yandan bir de emekliler var... 2.000, 2.300, 2.500 TL gibi emekli maaşı alanlar var. Bunları da düzeltmeli. En azından makul seviyelere çıkarmak gerekiyor. Halkı fakirliğe düşürmemek, enflasyona ezdirmemek lazım.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş