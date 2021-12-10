Cem Küçük: Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı, 2 bin lira gibi emekli maaşı alanlar var bunlar da düzeltilmeli

' İğneden ipliğe her şeye zam geldi. 3.500-3.700 gibi rakamlar kurtarmaz. Asgari ücret en az 4.000 TL olması gerekir' diyen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ' 2.000, 2.300, 2.500 TL gibi emekli maaşı alanlar var. Bunları da düzeltmeli' diyerek hükümeti uyardı.

Cem Küçük'ün, bugün Türkiye gazetesindeki köşesinde yayımlanan, "Asgari ücrette 4 bin TL'den aşağısı kurtarmaz" başlıklı makalesi şöyle:

Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta rakam şekillenecek. Böylece asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanların durumu da düzelebilir.

Hayat pahalılığı ortada. Yüksek enflasyon herkesin kabul ettiği bir gerçek. Enflasyon ortalama yüzde 22 dense de yeme içme sektöründe, gıdada yüzde 50, hatta üzerinde olduğunu biliyoruz.

İğneden ipliğe her şeye zam geldi. O bakımdan asgari ücretin alt gelir grubu vatandaşlarımızı tatmin etmesi gerekir. Bunun için de en az 4.000 TL verilmesi gerekir.

3.500-3.700 gibi rakamlar kurtarmaz. Ülkede ciddi geçim derdi başlar. 4.000 lira en azından, az da olsa nefes aldırır. Hükûmetimizin bunu iyi irdelemesi lazım.

Tabii ki işvereni de düşünmek gerekir. Onlara da maliyet biniyor. Belki işvereni vergi yönünden hafifletmek lazım. Üstündeki yükü almak lazım. Yani bir tarafı rahatlatayım derken diğer tarafı da boğmamak lazım.

Öte yandan bir de emekliler var... 2.000, 2.300, 2.500 TL gibi emekli maaşı alanlar var. Bunları da düzeltmeli. En azından makul seviyelere çıkarmak gerekiyor. Halkı fakirliğe düşürmemek, enflasyona ezdirmemek lazım.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.