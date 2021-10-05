Çekmeköy Taşdelende Ece Eczanesi Yoğun Katılımla Acıldı

Şehit Kubilay Caddesinde Eczacı Ecenur Yeter tarafından acılan Ece Eczanesin acılış kurdalesini Eczacının , Babası Yargıtay Üyesi Burhan Karaloğlu , Eşi İş Adamı Ömer Faruk Yeter , Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yargıtay Onursal Başkanı Ismail Rüştü Cirit , İstanbul Vali Yrd.Oktay Sözer, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik TMSF Başkanı Fatin Rüştü, Kesti.

Açılışa Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Osman Kan , Thy Eski Genel Müdürü Hamdi Topcu, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Çiftçi , Çekmeköy Belediye Başkan yrd. Rıza Çakır, Ahmet Edipli ,Tse Bursa Koordinatör Mehmet Hüsrev, Usmed İstanbul il Başkanı Hakan Erdem, Müsiad Gıda Tarım Hayvancılık Sektörü Başkanı Mücahit Yıldız ,Müsiad Sağlık Sektörü Başkanı Hüseyin Sarpkaya İş Adamları Yusuf Karal , Hüseyin Atılgan , Cenk Karaloğlu , Zekeriya Tellioğlu , Eyup can Yeter Av. Hüseyin Dursun Ekşi ve çok sayıda değerli misafir katıldı

Eczacı Ecenur Yeter Eczacılık Mesleğimin İnsanlara Şifa Dağıtmak Sağlıklı Olmak ve Sağlıklı Yaşamak İçin Eczanelerin Önemini Vurguladı . Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmaktan Keyif Aldığını , Gereksiz İlaç kullanımı konusunda uyarılarda bulunan yeter Artık Ailenizin Yeni Eczanesi Ece Eczanesi Olduğunu Söyleyerek Öncelikle Beni Bu Günlere Getiren Aileme , Herzaman Desteğini Hissettiğim Eşim Ömer Faruk Yeter ‘e ve Katılımlarından Dolayı Bizi Onurlandıran Tüm Değerli misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum dedi

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