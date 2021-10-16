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TIMETURK / EKONOMİ / Çek ibraz yasağına iki yıl uzatma teklifi

Çek ibraz yasağına iki yıl uzatma teklifi

TBMM'ne sunulan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile çek ibraz yasağının süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılıyor. Halen uygulanmakta olan çek ibraz yasağının süresi 31 Aralık 2021 tarihinde sona eriyordu.

12 Saat Önce
2021-10-16 17:29:59
Çek ibraz yasağına iki yıl uzatma teklifi

AK Parti tarafından Meclise sunulan ve ihracatta yeni destekleme mekanizmasını öngören Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinde çekte ibraz yasağına ilişkin sürenin uzatılmasına ilişkin düzenleme de yer aldı.

Maddeni gerekçesinde COVID-19 nedeniyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzluklar da dikkate alınarak , salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkan tanınması ve işletmelerin devamlılığının sağlanarak, ekonomik büyümeye katkıda bulunması amacıyla üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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