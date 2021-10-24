Çek Cumhuriyeti'nde asgari ücret ne kadar? Çek Cumhuriyeti’nde çalışma saatleri nasıl?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Çek Cumhuriyeti gelmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde çalışmak veyahut Çek Cumhuriyeti’nde asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Çek Cumhuriyeti’nde asgari ücret ne kadar? Çek Cumhuriyeti’nde asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Çek Cumhuriyeti’nde saatlik çalışma ücreti ne kadar? Çek Cumhuriyeti’nde yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Çek Cumhuriyeti’nde asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Çek Cumhuriyeti gelmektedir. Çek Cumhuriyeti'nde çalışmak veyahut Çek Cumhuriyeti'nde asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Çek Cumhuriyeti'nde asgari ücret ne kadar? Çek Cumhuriyeti'nde asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Çek Cumhuriyeti'nde saatlik çalışma ücreti ne kadar? Çek Cumhuriyeti'nde yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Çek Cumhuriyeti'nde asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları Avrupa ülkelerine göre ortalama olan Çek Cumhuriyeti, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada uygun bir maaş imkanı sunmaktadır. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre Çek Cumhuriyeti, kişi başına satın alma gücü paritelerinde 2020 itibari ile 30.sırada 40,293 puan ile yer almaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek bir satın alma gücüne sahip olan Çek Cumhuriyeti, Türkiye'den de daha fazla bir alım gücüne sahiptir.

Çek Cumhuriyeti'nde asgari ücret miktarı ne kadar?

Çek Cumhuriyeti'nde Avrupa ülkelerinden farklı olarak Çek Korunası para birimini kullanmaktadır. Güncel döviz kurlarına göre 1 Türk Lirası 2,30 Çek Korunası'na tekabül etmektedir. 2021 yılı itibari ile Çek Cumhuriyeti'nde verilen asgari ücret miktarı saatlik 87,30 Çek Korunası, aylık ise 14,600 Çek Korunasıdır. Bu miktar 6353 Türk Lirası değerindedir.

Çek Cumhuriyeti'nde asgari ücret miktarları meslekten mesleğe değişmektedir. Çek Cumhuriyeti'nde mesleklere göre aylık asgari ücret miktarı şöyledir;

Zanaatkar, tütüncü, bakıcı, hizmetli, temizlik görevlisi, güvenlik, ehliyet kursu görevlisi, aşçı, paketleme görevlisi, denetleme görevlisi, operatör, çöp taşıma görevlisi- 16,100 Çek Korunası

Tesisat işçisi, ısıtma mühendisleri, elektrik tamircileri, satış danışmanları, sıcak yemek aşçıları, garsonlar, kasa görevlileri, baristalar, bilgisayar üzerinden çalışan kişiler, muhasebe görevlileri, araba sürücüleri, dişçi yardımcıları, hemşireler ve kasaplar- 17,800 Çek Korunası

Baş hemşire, doğum ebeleri, tesisat görevlileri, karışık işler, tercümanlık yapanlar, organizatörler, yabancı ortaklar ile aracılık yapan kişiler, bina tamircileri, şefler, modeller, muhasebeciler, özel üretim yapan terziler, araba tamiri yapan kişiler, elektronik eşya tamircileri, kamusal alanda çalışmalarını sürdüren kişiler- 19,600 Çek Korunası

Memurlar, herhangi bir konuda ustalık ünvanı taşıyan kişiler, Pazar araştırmacıları, 16 kişiden fazla yolcunun bindiği otobüsleri kullanan şoförler, verdi dairesinde uzman kişiler, büyük mülklerin yöneticileri, anaokulu öğretmenleri, sürücü görevlileri, bina tasarımcıları- 21,700 Çek Korunası

Sistem ve ağ yöneticileri, mimarlar, sistem tasarımcıları- 24,000 Çek Korunası

Finans ve pazarlama sektöründe çalışan kişiler, yeni programların geliştirilmesini sağlayıcılar, doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar- 26,500 Çek Korunası

Satış direktörleri ve finans departmanında uzmanlık almış kişiler- 29,200 Çek Korunası

Çek Cumhuriyeti'nde çalışma saatleri nasıl?

Çek Cumhuriyeti birçok Avrupa ülkesine benzer olarak çalışma saatleri sabah 9.00 akşam 17.00 veyahut sabah 8.00 akşam 16.00 aralığında şekillenmektedir. Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olduğu Çek Cumhuriyeti'nde bazı firma ve şirketler Cuma günü öğleden sonra da tatil yapabilmektedir.

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Belçika 1626 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.