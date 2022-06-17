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TIMETURK / EKONOMİ / Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' tezgahlarda

Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' tezgahlarda

Çanakkale’de, çay bardağı boğumundan geçmeyen iriliği nedeniyle ‘Lapseki devi’ olarak bilinen kirazların hasadına başlandı.

2 Saat Önce
2022-06-17 22:47:07
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' tezgahlarda

Lapseki'nin dev kirazları, aroması ve lezzetiyle de büyük talep görüyor.

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Bereketli sezon geçirdiklerini ve iyi para kazandıklarını belirten üreticiler, birkaç ağacın ürünlerini ise ilçede düzenlenecek kiraz yarışmasında derece alabilmek için ayırdı.

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Kiraz üretiminde verimli ve kazançlı sezon geçiren Lapseki ilçesindeki üreticilerin yüzü güldü.

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Kiraz hasadının devam ettiği ilçede, bugünlerde ise 'Lapseki devi' olarak bilinen 'premier giant' çeşidi kirazlar toplanıyor.

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Aroması ve lezzetinin yanı sıra çay bardağına sığmayan iriliğiyle piyasada büyük talep gören kirazlar, sağladığı yüksek katma değeriyle üreticiyi sevindiriyor.

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İlçedeki üreticiler, bir yandan hasadı sürdürürken diğer yandan da Lapseki Belediyesi'nin 37'nci Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek kiraz yarışması için ürünlerini hazırlıyor.

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Bazı ağaçlardaki ürünleri yarışma için ayıran ve en iri kirazları yetiştirmeye çalışan üreticiler, elde edecekleri dereceyle ön plana çıkmayı hedefliyor.

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'Lapseki devi' kirazların yarışmaya hazır olduğunu belirten üretici Cihat Gündüz, "Bahçemizdeki 8 ağacımıza çok iyi baktık, inşallah derece bekliyoruz" diye konuştu.

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Babası Sadettin Gündüz'e ait bahçedeki kirazları ailece toplamayı sürdürdüklerini kaydeden Cihat Gündüz ise "Kirazlarımız 34-36 kalibre büyüklüğünde, çay bardağı boğumundan geçmiyor.

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Bölgenin iklim yapısı, toprak yapısı ve bilinçli çiftçilik sonucunda bu irilikte kirazları üretiyoruz. Piyasada çok değerli fiyatlarla alıcı buluyor.

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Şu anda bu kirazların hasadını yapıyoruz. Aroması ve lezzeti harika.

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Bereketli bir sezon geçirdik ve iyi para kazandık" dedi. DHA

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