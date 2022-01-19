Castor Mobilya, 2022’yi Yüzde 130 Büyüme ile Karşıladı

Dış ticaret fazlası veren mobilya sanayinin son 10 yıldaki hızlı yükselişi ihracat rakamlarıyla da pekişirken, son olarak 2021 Aralık ayında 430 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yıl sonu itibariyle toplam 4.3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Kurulduğu 2018 yılından itibaren yüksek kalite, yüksek üretim hızı ve düşük fiyat politikasıyla Türkiye genelinde çok kısa sürede 81 ilde hizmet veren Castor Mobilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Bakır, mobilya sektörünün genç markalarından biri olarak, pandemi sürecinde; yerli üretim, ihracat ve istihdam yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Hızlı büyümenin sırrı: “Kaliteli seri üretim, hızlı teslimat, uygun fiyat politikası”

Konsept olarak ağırlıklı yatak odası takımı ürettiklerini belirten Castor Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Bakır, “İstanbul'da toplam 5 bin metrekare alana sahip fabrikamızda, yıllık 24 bin adet takım üretme kapasitesine sahip bulunuyoruz. 2021 yılı firmamız için oldukça verimli bir yıl olarak geçti. Üretim kapasitemizde yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme sağladık. Ciromuzu ise bir önceki yıla oranla yüzde 130 oranında arttırdık” diye ifade etti.

Corner'larda yer alarak hızlı bir büyüme ivmesi yakaladıklarını dile getiren Hikmet Bakır, “Türkiye genelinde 81 ile kısa sürede ulaştık. Kullanıcılarımız yurt içinde 1000'in üzerindeki satış noktasında ürünlerimize ulaşılabiliyor. Ürün yelpazemiz tamamlandıktan sonra 2023 sonlarına doğru ise franchise sistemine geçerek mağazalar açmaya başlayacağız.” dedi.

“İstanbul Mobilya Fuarı için geri sayım başladı”

25 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek, Türk fuarcılık tarihinin en büyük fuarı IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda ilk kez bu sene yer alacaklarını dile getiren Hikmet Bakır, İstanbul Fuar Merkezi'nde Salon 1'de 156/A numaralı stantta ziyaretçileri ağırlayacaklarını belirtti.

İstanbul Mobilya Fuarı'nda 2022 yılının en yeni modellerini sergileyeceklerini dile getiren Hikmet Bakır, “Fuarın da etkisiyle bu sene daha çok yurtdışı hedef ülkelerimize konsantre bu kanallarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üretimimizin yüzde 50‘sini yurtdışına satacağız. Irak, Avustralya ve Afrika ülkeleri ihracat yaptığımız destinasyonlar arasında. Ancak hedef pazar arayışında hızlı bir çıkış yaparak ihracat hacmimizi çok kısa sürede daha da genişletmeyi planlıyoruz. Bu süreçte Afrika pazarı yakın markajımızda yer alıyor, Avrupa'ya ise ayrıca yoğunlaşıyoruz. Türki Cumhuriyetler'den de fuarımıza alım heyetleri bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. .