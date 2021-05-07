DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Casper'ın 'Büyük Bahar Kampanyası' devam ediyor

Casper'ın 'Büyük Bahar Kampanyası', Nirvana notebook ve Excalibur oyun bilgisayarlarında yüzde 30'a varan indirimlerle sürüyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 14:39:37
Casper'ın 'Büyük Bahar Kampanyası' devam ediyor

Casper'ın 'Büyük Bahar Kampanyası', Nirvana notebook ve Excalibur oyun bilgisayarlarında yüzde 30'a varan indirimlerle sürüyor.

Şirket açıklamasına göre, Casper, güç ve performansı günlük yaşamın her alanına, tüm ihtiyaçlara en yüksek ve ulaşılabilir şekilde ürünler sunarak yerleştiriyor. 'Büyük Bahar Kampanyası'nda başta oyunlarda yüksek performans sağlayan Excalibur G770 modeli olmak üzere seçili tüm laptoplarda yüzde 30'a varan indirimler devam ediyor.

'Büyük Bahar Kampanyası' ile yüksek performans sunan güncel işlemcileri günümüz trendlerini takip eden tasarımlarında buluşturan Casper, Nirvana notebookları da indirimli fiyatlarla sunuyor. Kurumsal çalışanlar için uzaktan çalışma sistemlerine kolay adaptasyon sağlayan ve ihtiyaca göre özelleştirme seçenekleri sunan Nirvana'nın yüksek verimlilik sunan laptoplarına indirimli fiyatlarla erişilebiliyor.

'Büyük Bahar Kampanyası'nda indirime giren ürünler arasında Casper'ın oyun ve performans bilgisayarı Excalibur G770 de bulunuyor. Oynanan oyunlara, kullanılan programlara ve her bütçeye göre birçok özelleştirme seçeneği ile oyunculara indirimli şekilde sunulan oyun bilgisayarı Excalibur G770, GTX ekran kartı ve 10. nesil işlemci ile birlikte geliyor. İhtiyaçlar doğrultusunda performansa yön vererek güçlü bir oyun deneyimine kavuşmak isteyen oyunseverler, Excalibur G770 oyun ve performans bilgisayarını 'Büyük Bahar Kampanyası' boyunca yüzde 26 indirimle satın alabiliyor.

Casper'ın birçok teknolojik cihaz ve oyun bilgisayarındaki yüzde 30'a varan indirimlerinden yararlanmak için 'https://www.casper.com.tr/kampanyalar/buyuk-bahar-kampanyasi' adresi ziyaret edilebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan